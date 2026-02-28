La Universidad de Huelva culmina su Semana Cultural 2026 con una "elevada participación del alumnado"

Imagen de archivo de una de las visitas de la Semana Cultural de la Universidad de Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

SEVILLA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva ha culminado su Semana Cultural 2026 con un balance positivo, tanto por la elevada participación del alumnado como por "la calidad académica y cultural de las actividades desarrolladas a lo largo de la semana".

Durante unos días, el Aula "volvió a consolidarse como un referente de formación permanente dentro de la Universidad de Huelva, ofreciendo un programa que ha combinado patrimonio, historia, arte, literatura y convivencia", tal y como ha subrayado la universidad en una nota de prensa.

Las visitas culturales e históricas por la ciudad de Huelva, dirigidas por los profesores Manuel J. Lara y José María Rodríguez, registraron una "notable asistencia y un alto grado de implicación del alumnado".

Del mismo modo, la visita a los lugares colombinos y al Monasterio de Santa María de La Rábida, guiada por la profesora Rosario Márquez Macías, supuso una oportunidad excepcional para profundizar en la dimensión histórica y patrimonial del entorno onubense.

Uno de los momentos más destacados de la programación fue la representación del Taller de Teatro del Aula, que puso en escena Cuadros de amor y humor, al fresco, bajo la dirección de Luichi Macías López, evidenció el compromiso, el talento y la vitalidad creativa del alumnado.

El público asistente reconoció el "excelente trabajo interpretativo y la calidad del montaje", que volvió a demostrar la importancia de las actividades artísticas dentro del programa formativo del Aula.

También se conoció en estos días el fallo del certamen literario, una de las citas "más emblemáticas de las jornadas", tal y como ha subrayado el citado comunicado.

Además, el elevado nivel de los trabajos presentados "confirmó el dinamismo cultural del alumnado, mientras que la posterior convivencia y degustación de platos reforzó el espíritu participativo y comunitario que caracteriza a esta iniciativa".

En esta jornada tuvo "especial relevancia" la colaboración de Holea, cuyo apoyo contribuyó de manera decisiva al desarrollo de las actividades y al realce del certamen, "consolidando una fructífera alianza entre la Universidad y el tejido social y empresarial de la provincia".

El último día de las jornadas puso el broche final a la programación con la visita a la Dehesa La Torre, ganadería de Marcelino Acosta, actividad acompañada por el profesor Ángel Luis Cepas Díaz, quien ofreció una explicación detallada sobre el toro de lidia desde una perspectiva histórica, cultural y ganadera.

Durante el recorrido por las instalaciones y el posterior paseo por la dehesa, el alumnado pudo conocer de primera mano las características de la crianza, el manejo y la tradición vinculada a esta ganadería, así como los restos arqueológicos de la torre fortaleza que da nombre a la finca.

La Semana Cultural ha contado con la colaboración de entidades como la Diputación Provincial de Huelva, el Monasterio de La Rábida, la Real Sociedad Colombina Onubense y el Ayuntamiento de Villarrasa, cuya implicación ha resultado fundamental para el éxito de las visitas y actividades desarrolladas fuera del campus universitario.