La Universidad de Huelva reúne a más de 300 investigadores y 72 actividades en 'La Noche Europea de los Investigadores'

Fotografía familiar de 'La Noche Europea de los Investigadores' en Huelva. - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva (UHU) ha celebrado este viernes una nueva edición de 'La Noche Europea de los Investigadores' transformando el Campus de El Carmen en un espacio abierto al conocimiento. La cita reúne a más de 300 investigadores de diversas áreas y ofrece 72 actividades divulgativas dirigidas a todos los públicos.

A lo largo de la jornada, diferentes laboratorios e instalaciones han abierto sus puertas para mostrar mediante talleres, experimentos y demostraciones la aplicación práctica de la ciencia en la vida cotidiana. Como principal novedad, la UHU ha ampliado el recorrido científico más allá del Bulevar y la carpa central, abriendo al público recintos como la Biblioteca Universitaria, el Museo Pedagógico, el Aula-Museo de Geología, los centros de investigación Ciqso y Cites, la Cabina de Control de Calidad del Aire y la Escuela Superior de Ingeniería, según ha indicado la institución académica en una nota.

Durante la apertura, el rector de la UHU, José Rodríguez, ha destacado que el evento refleja el compromiso de la institución con la sociedad. "La Universidad hace ciencia para la ciudadanía y para ayudar a entender la realidad que nos rodea", ha afirmado Rodríguez, quien ha subrayado la importancia de acercar la investigación frente a retos como la transición climática o la inteligencia artificial. "Somos una sociedad del conocimiento, no del desconocimiento", ha abundado.

Por su parte, la vicerrectora de Transferencia y Desarrollo Territorial, María Reyes Sánchez Herrera, ha subrayado la necesidad de visibilizar la labor científica de la institución. "Todo el mundo conoce nuestra faceta docente, pero también somos científicos e investigadores", ha explicado, recordando que los laboratorios universitarios "generan riqueza y empleo" y que este evento permite rendir cuentas sobre el uso del dinero público.

La programación de esta edición abarca áreas como biodiversidad marina, salud, química, ingeniería, geología o humanidades. Entre los 72 talleres previstos figuran actividades sobre genómica, química cotidiana, lubricantes sostenibles, prevención de riesgos, matemáticas mediante el juego u observación astronómica con la propuesta 'Estrellas a tu alcance'.

Además de la actividad central en el Campus de El Carmen, la UHU ha extendido la iniciativa a otros puntos de la provincia de Huelva mediante acciones previas en centros educativos y talleres específicos en municipios como Isla Cristina y Aljaraque. La cita cuenta además con el respaldo institucional de las administraciones locales y autonómicas.

La teniente de alcalde del Ayuntamiento de Huelva, Adela de Mora, ha destacado que la iniciativa permite "poner en valor el talento local y despertar vocaciones científicas", recordando el reconocimiento de Huelva como 'Ciudad de la Ciencia y la Innovación' y la colaboración municipal con la UHU en proyectos europeos.

Por parte de la Junta de Andalucía, la delegada territorial de Universidad, Lucía Núñez, ha reafirmado el apoyo del Gobierno autonómico al sistema universitario público y a esta iniciativa europea. En la misma línea, el delegado de Empleo, José María Mayo, ha subrayado que la institución académica "carece de sentido sin conexión con la sociedad", haciendo hincapié en la importancia de integrar la cultura de la prevención de riesgos en la actividad investigadora.

La apuesta por la divulgación cuenta asimismo con el respaldo del Consejo Social de la UHU y del tejido industrial de la provincia. La secretaria del órgano consultivo, Susana Duque, ha subrayado el valor del colectivo investigador para "contribuir a un futuro mejor" y ha instado a la ciudadanía a percibir la ciencia como un elemento cotidiano.

Por parte del sector productivo, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe) y la Fundación Atlantic Copper han sumado su apoyo a la jornada para incentivar las vocaciones STEM entre los jóvenes. La gerente de la entidad industrial, Laura Montes, ha remarcado que las disciplinas científicas e ingenieriles "hacen desarrollar a la sociedad", mientras que la directora de la Fundación Atlantic Copper, Ángeles Sánchez, ha calificado de estratégico acompañar a la Universidad en este evento de proyección europea para promover carreras académicas en el ámbito de la I+D.

Promovida por la Comisión Europea dentro de las acciones Marie Sklodowska-Curie del programa Horizonte Europa, La Noche Europea de los Investigadores está coordinada en la comunidad andaluza por la Fundación Descubre. En la provincia onubense, la cita cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial, la Delegación Territorial de la Junta, las Cátedras Externas y el Consejo Social de la UHU. Asimismo, participan entidades y empresas como Aguas de Huelva, la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas (Aiqbe), la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales, entre otras organizaciones, en una jornada orientada a abrir la ciencia a la participación ciudadana.