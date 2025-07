La Universidad de Huelva se une al 'Reto Microsoft' para formar en Inteligencia Artificial

HUELVA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva ha formalizado un acuerdo de colaboración con Founderz, Microsoft y VS Sistemas para sumarse al 'Reto Microsoft - AI Skills for All', una iniciativa global que busca formar a un millón de personas en habilidades relacionadas con la Inteligencia Artificial. Gracias al apoyo y la mediación de VS Sistemas, este acuerdo permitirá a la Universidad de Huelva ofrecer a su comunidad educativa acceso gratuito a formación en IA, a través de la plataforma de aprendizaje de Founderz, con contenidos desarrollados junto a Microsoft.

Según ha indicado la propia Universidad en una nota de prensa, el programa ofrece contenidos cien por cien online, accesibles a cualquier perfil, y proporciona conocimientos prácticos sobre el uso de herramientas de Inteligencia Artificial como Microsoft Copilot.

De este modo, la Universidad de Huelva ofrecerá esta formación a su comunidad universitaria hasta finales de 2025, impulsando así la capacitación en competencias digitales clave y fomentando el uso responsable e inclusivo de la inteligencia artificial en la educación y en la sociedad.

Así, la Universidad de Huelva agradece a VS Sistemas "su implicación activa en cerrar este acuerdo y facilitar el acceso a iniciativas de alto valor para nuestros estudiantes y profesionales".

Esta colaboración refleja el compromiso conjunto por extender el acceso a la IA, reducir la brecha de talento digital en España y fomentar una transformación digital ética y sostenible.