Una veintena de profesionales reciben formación sobre robótica en HuelvaLAB

HUELVA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

HuelvaLAB, el Centro de Aceleración y Capacitación Digital de Empresas Tecnológicas de la Diputación Provincial de Huelva, ha celebrado un taller de iniciación a la robótica en el que han participado unos 20 profesionales, quienes han tenido la oportunidad de adquirir conocimientos básicos en relación con esta tecnología que podrán ir completando en siguientes sesiones.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la formación ha tenido lugar en las instalaciones del Centro Agroexperimental de Empresas de la Diputación, en la carretera San Juan del Puerto a Niebla, donde tiene su sede HuelvaLAB. La sesión ha permitido acercar la robótica y la programación a un público diverso, que ha incluido a personal de los Puntos Vuela de la provincia.

La actividad de HuelvaLAB, que introdujo el uso de Micro:bit y la programación mediante MakeCode, se enmarca en el objetivo de esta iniciativa de la Diputación, coordinada por el Servicio de Tecnología de la Información, de promover la digitalización y la aplicación de tecnologías en empresas en todos los territorios de la provincia.

La formación, impartida por Rafael Cantillana, en representación de Ingenio Triana y Robot-Edu, ha tenido un enfoque eminentemente práctico, que combinó la explicación de conceptos fundamentales con ejercicios en los que las personas asistentes trabajaron directamente con plataformas de programación accesibles para consolidar de manera inmediata los aprendizajes de la jornada.

Este taller representa la primera sesión de un ciclo de formación en robótica que continuará con niveles intermedios y avanzados, en los que se abordarán aspectos como sensores, automatización y programación más compleja. La práctica constante en siguientes formaciones ayudará a las personas participantes a experimentar con los conceptos, resolver dudas sobre la marcha y adquirir competencias aplicables a proyectos profesionales.

HuelvaLAB es una iniciativa de la Diputación de Huelva destinada a impulsar la innovación y la digitalización en sectores estratégicos de la provincia, especialmente en el ámbito agroforestal. El centro ofrece formación, mentoría, espacios de coworking y recursos para que emprendedores y empresas desarrollen proyectos tecnológicos y refuercen su presencia en la economía digital.

Con este tipo de talleres HuelvaLAB refuerza su compromiso con la capacitación práctica, al fomentar la participación activa de los asistentes y el aprendizaje basado en la experimentación directa. Para más información sobre las actividades y próximas convocatorias de HuelvaLAB, las personas que tengan interés pueden consultar la sección específica dedicada a este proyecto en la página web de la Diputación Provincial: https://www.diphuelva.es/huelvalab/ .