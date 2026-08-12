La Venida de la Virgen del Rocío (Huelva) activará el Cecopi por primera vez en la historia para labores de seguridad

La Virgen del Rocío vestida de Pastora en su Santuario. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha señalado que la Venida de la Virgen del Rocío --el traslado desde la aldea hasta Almonte, que se celebra el 19 de agosto-- activará, por primera vez en la historia, el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), quienes ya se encargaron de labores de seguridad durante la semana del Rocío Grande.

Así lo ha indicado en una nota el Consistorio almonteño, que continúa ultimando el dispositivo especial de seguridad y emergencias para la Venida de la Virgen con la puesta en marcha de "importantes medidas" de coordinación y la movilización de más de 80 voluntarios de Protección Civil que velarán por el correcto desarrollo de uno de los acontecimientos más importantes que vive el municipio.

Asimismo, ha apuntado que la puesta en funcionamiento de este Centro de Operaciones es el "resultado de una importante inversión impulsada por el Ayuntamiento de Almonte, en colaboración con la Junta de Andalucía".

Se trata de una infraestructura concebida para mejorar la planificación, la coordinación y la capacidad de respuesta durante eventos de gran afluencia como la Venida de la Virgen y que permitirá que todas las administraciones y los cuerpos operativos trabajen desde un mismo centro de decisión, compartiendo información en tiempo real y agilizando la respuesta ante cualquier incidencia en materia de coordinación y seguridad.

Desde este centro se coordinarán todos los dispositivos implicados: fuerzas y cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, protección civil, emergencias y el resto de administraciones, garantizando una comunicación permanente y una toma de decisiones "mucho más rápida y eficaz".

Por otra parte, más de 80 voluntarios de protección civil desempeñarán una labor "esencial para garantizar la seguridad, la coordinación y la atención a las miles de personas que acompañarán este acontecimiento de profunda trascendencia religiosa, social y cultural".

Desde el consistorio han realizado una mención especial a la agrupación local de Protección Civil de Almonte, "cuyo trabajo constituye un auténtico ejemplo de entrega al municipio". "Durante los 365 días del año, Protección Civil de Almonte demuestra un compromiso inquebrantable con sus vecinos, estando siempre donde se les necesita, con una disponibilidad absoluta y una dedicación que hacen posible que numerosas actividades organizadas por el Ayuntamiento puedan desarrollarse con todas las garantías", remarcan.

Por tanto, la combinación de medios técnicos avanzados, como el nuevo Cecopi y el Puesto de Mando Avanzado, junto al trabajo de decenas de profesionales y voluntarios, configura uno de los mayores dispositivos de seguridad desplegados en torno a la Venida de la Virgen, "reforzando las garantías para que este acontecimiento pueda desarrollarse con normalidad, seguridad y eficacia".