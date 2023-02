Verano dice que la concentración por la sanidad en Huelva "no tiene sentido" y cree que tiene "carácter electoralista"

HUELVA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta en Huelva, Bella Verano, ha señalado este viernes que la concentración de este pasado jueves "en defensa" de la Unidad de Ictus "no tiene sentido" porque "no se ha cerrado y no se va a cerrar" y que "además va a permanecer abierta 24 horas los 365 días del año", toda vez que considera que "vendrán más" en referencia a concentraciones y manifestaciones, al considerar que tiene "carácter electoralista".

Así lo ha manifestado a pregunta de los medios antes de presidir el acto de entrega de las Banderas de Andalucía en Huelva, donde la delegada ha señalado que "no le gustan las polémicas" ni "el tira y afloja político" pero que "se acercan unas elecciones" y "empiezan a aparecer manifestaciones" de las que "no entiende el motivo".

"En ningún momento se va a cerrar la Unidad de Ictus, está exactamente con el mismo personal que estaba desde el año 2007. Pero además, cuando hay una baja o cuando se necesita está cubierto por otros hospitales. Tenemos carencia de médicos, pero no solo en Neurología, sino en casi todas las especialidades y además no pasa en Huelva pasa en Andalucía y en toda España y desde el SAS se están haciendo todos los esfuerzos del mundo para que esté todo cubierto".

Finalmente, ha señalado como también hizo este jueves la delegada de Salud que "le apena muchísimo" las protestas, manifestando que "no se puede amedrentar a la población con un tema tan delicado" porque "no se va a permitir que se cierre la Unidad de Ictus".

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos de Huelva, Antonio Aguado, ha señalado que el Colegio "no podía permitir que desapareciese la Unidad de Ictus" y que "a raíz de una protesta inmediata" que asevera que hicieron la Junta dijo "que había contratado diez neurólogos en Sevilla para hacer guardias en Huelva".

"No sé si es la solución o no es la solución. En principio médicamente puede ser una solución, pero no estamos dispuestos a permitir que desaparezca la unidad porque el ictus deja unas secuelas muy graves a lo largo de toda la vida, pero si se corrige de una forma rápida, en tres o cuatro horas, tiene muchas posibilidades de quedar bien. Por lo tanto, creo que han buscado una solución, factible o no factible, pero nosotros siempre vamos a reivindicarla", ha subrayado.