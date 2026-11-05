El vino y la cultura vuelven a fusionarse en las Bodegas Sauci de Bollullos (Huelva) a través del 'Mercado del arte'

Presentación del 'Mercado del arte' de Bollullos Par del Condado. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cultura del vino y el arte vuelven a maridarse el próximo 21 de noviembre en la octava edición del 'Mercado de Arte'. Una iniciativa de Bodegas Sauci, en Bollullos Par del Condado, que abre a más de una treintena de artistas su espacio.

Según ha indicado la Diputación Provincial en una nota de prensa, el diputado provincial Arturo Alpresa ha señalado que se trata de una bodega centenaria que es "una verdadera joya, y que se mantiene hoy día viva gracias al trabajo y al corazón que le ponen sus propietarias". El diputado ha invitado a la ciudadanía a asistir al 'Mercado del arte' y ha deseado a sus organizadoras a que este evento siga creciendo.

Por su parte, el alcalde de Bollullos Par del Condado, Rubén Rodríguez, ha subrayado que se trata de una cita "imprescindible" en el calendario en noviembre en el municipio. Según subraya, cada una de las once bodegas de la localidad que se mantienen en producción "tiene un encanto". "Yo siempre digo que Bodega Sauci es una bodega con alma, con alma de mujer. Begoña y Montse, estas dos hermanas que siguen luchando en un mundo tan difícil y competitivo como es el vinícola, siempre van un paso más allá de la elaboración de vinos, y convierten su bodega en un museo".

"Toda una experiencia digna de visitar, porque estás viendo obras de arte en un sitio único, donde hay una mezcla de sensaciones, de olores", ha comentado el alcalde.

Desde el Ayuntamiento, según ha afirmado el alcalde, es "un orgullo contar con empresarias como ellas que promueven esta iniciativa, que es un lujo para el municipio porque ponen a Bollullos Par del Condado en el escaparate provincial, no solo enoturístico, sino también artístico".

Además, Rodríguez ha recomendado que el sábado, 21 de noviembre, "no perderse esta visita obligada", porque "se va a ver una actividad única que no se da en ningún sitio de la provincia y que es un verdadero placer para los sentidos".

Por otro lado, Begoña Sauci, copropietaria de la bodega, ha manifestado que "emoción es la palabra que puede definir al mercado: el vino es emoción y el arte es emoción". "Y aquí fusionamos las dos cosas. Vamos a llenar la bodega de artistas y, por supuesto, están todos nuestros vinos".

En la octava de edición serán más de treinta los artistas participantes, varios de ellos de Bollullos, "cada año se inscriben más artistas y hay más interesados, aunque por desgracia no podemos dar cabida a todos porque no nos caben".

El programa incluye una cata por la mañana, limitada a cincuenta personas, y con inscripción previa. El resto de la jornada es de puertas abiertas. "Todo el que llegue y quiera disfrutar del arte será bienvenido. Cada artista tendrá una mesita con obras de pequeño formato, y los visitantes podrán conocerlos y tratar con ellos directamente", ha indicado Sauci.

Por la tarde, a las 18,00 horas, se realizará una intervención literaria con cuatro escritores: Pepe Baena, Ana Deacracia, Carlos Pérez Ayala y María Luisa Borrallo". El horario del mercado será desde las 11,30 horas, que se inaugura, hasta las 15,00 horas, con pausa para la comida hasta las cinco, cuando se reanudará hasta las ocho. "Es entrada libre, todo el que quiera puede entrar a lo largo de este horario, y disfrutar del arte y el vino, es una experiencia muy, muy bonita".

La bodeguera y organizadora ha explicado que la propuesta, enmarcada en el proyecto Sauci con el Arte, cuenta cada vez con "mayor afluencia del público", y esto "también da mucha actividad al pueblo". "Tenemos siempre un listado con todos los restaurantes para que haya reservas y todo el mundo pueda ir a comer con tranquilidad en un día en el que Bollullos y la bodega se llenan de gente".

Begoña Sauci ha agradecido la colaboración de la Diputación y del Ayuntamiento, que "ha estado desde el primer momento del proyecto" y ha invitado a toda la provincia a disfrutar de este día de fusión de arte y vino, en el que "podrán conocer una bodega y los vinos, que también se pueden degustar en los restaurantes del municipio junto a nuestra gastronomía".

ARTISTAS PARTICIPANTES

Así, los artistas participantes son Alberto Muñoz, Alejandro Alcántara, Ana Camacho Pérez, Ana Deacracia, Armando Escalera, Belén Díaz, Carlos Pérez De Ayala, Enrique Lafita, Estrella Caraballo, Fernando Dominguez, Javi Cástulo, Javier Montes, Jesús Puente Carretero, José Antonio Faraco, Juliana Calvo, Itsperfectchaos, Luz Barahona, Mª Luisa Dominguez Borrallo, María Cruz Navarro, Marively García, Marta De Pablos, Marta Robledano, Paula Pérez Urbieta, Pedro Quesada, Pepe Baena (Editorial Niebla), Raúl Montes, Sara Peña, Sonia Boa, Teresa Toscano, Víctor Pulido.

El Proyecto Sauci con el Arte se inicia en el año 2012 con el fin de apoyar y divulgar el Arte en sus diferentes manifestaciones y disciplinas, fusionándolo con el Vino. En el marco de este proyecto desarrolla también la iniciativa S' Mercado, una forma innovadora de abrir el 'Mercado del arte' al gran público, facilitando el contacto con los artistas y sus obras, cuya primera edición se celebró en 2018.

El 'Mercado del arte' llena la bodega de artistas, permitiendo conocer y tratar directamente con más de 30 artistas, que muestran sus obras de pequeño formato.