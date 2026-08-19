La Virgen del Rocío sale a las 15,27 de su Ermita para regresar a su pueblo de Almonte (Huelva) como cada siete años

La virgen del Rocío sale a las calles de la aldea del Rocío para ser trasladada al pueblo de Almonte. - Joaquín Corchero - Europa Press

ALMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La Virgen del Rocío ha salido a las 15,27 horas de este miércoles de su Ermita para regresar, como cada siete años, a su pueblo de Almonte (Huelva), donde estará en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la próxima Romería de Pentecostés de 2027. Por delante quedan muchas horas de traslado, conocido como la Venida de la Virgen, donde recorrerá 15,7 kilómetros para encontrarse de nuevo con los almonteños.

Rodeada de una multitud que esperaba con fervor su salida, por segunda vez este año 2026, los almonteños han saltado la reja de nuevo para comenzar los primeros instantes de una procesión que, con la caída de la tarde, desembocará en su traslado hasta Almonte.

Vestida de Pastora, como en cada traslado --una iconografía propia de sus traslados y especialmente reconocible para el pueblo de Almonte y la devoción rociera--, la Virgen emprenderá el camino de Los Llanos, llevada a hombros de los almonteños, y avanzará durante toda la noche hasta llegar a Almonte al amanecer de este jueves, día 20. Al atardecer se le colocará el pañito y guardapolvo para protegerla durante el camino y, al amanecer, se le retira en el Alto del Molinillo, en el entorno del Chaparral. En su pueblo le esperan ya con las calles engalanadas.

La Virgen permanece en Almonte durante nueve meses, en la Parroquia de la Asunción. Durante este tiempo, los cultos y peregrinaciones de hermandades se celebran en el templo almonteño donde se encuentra la Virgen, y no en el Santuario.

Además, en 2026, la Venida de la Virgen está enmarcada en el Año Jubilar Rociero, que se iniciará el 15 de agosto y añadirá una dimensión especial de peregrinación, oración y acogida.

Según ha informado la Hermandad Matriz, para el traslado de 2026, la Virgen luce un nuevo conjunto concebido y confeccionado en Almonte bajo la dirección artística de Mamé de la Vega. El traje está inspirado en los vestidos de viaje utilizados por las damas de la nobleza durante el siglo XVII y recupera tejidos, bordados y materiales nobles vinculados al ajuar de Pastora.

La Virgen lleva una saya confeccionada con un espolín antiguo y enriquecida con piezas bordadas en oro fino, hojilla, perlas naturales, piedras preciosas y otros materiales nobles. La esclavina, realizada en terciopelo de seda, presenta una composición de amapolas, lazos celestes y elementos vegetales inspirados en la marisma, con una singular combinación de bordados en oro y plata.

Entre los detalles simbólicos del conjunto, la esclavina incorpora nueve ramas de amapolas, en alusión a los nueve meses que la Virgen permanecerá en Almonte, y siete ramos ornamentales, que evocan los siete años de espera entre cada Venida. Cuando viste de Pastora, la Virgen no lleva corona, ráfagas ni media luna. En su lugar luce una pamela artesanal, decorada con flores y enriquecida con un lazo con perlas. Esta iconografía aligera el conjunto y facilita el traslado a hombros por el Camino de Los Llanos.

CONJUNTO PROPIO DE EL PASTORCITO

De otro lado, el Pastorcito también luce un conjunto propio, confeccionado con un espolín del siglo XIX y enriquecido con piezas de plata sobredorada. Porta sombrero, botos, ramillete y cayado, completando la estampa de Pastora con la que la Virgen del Rocío volverá a Almonte.

El conjunto incorpora aportaciones de devotos y hermandades, junto al trabajo de distintos profesionales y artesanos. La relación completa de donaciones y detalles técnicos puede consultarse en la nota de prensa específica sobre el traje de Pastora. Esta será la segunda Venida en la que la Virgen del Rocío estrene un conjunto completo para su traslado a Almonte.

AÑO JUBILAR

El Año Jubilar Rociero 2026-2027 es un tiempo especial que concede la Iglesia para favorecer la peregrinación, la oración y la renovación de la vida cristiana. En 2026, la Santa Sede ha concedido un nuevo Año Jubilar Rociero con motivo de la Venida de la Virgen del Rocío a Almonte y es la primera vez que este tiempo jubilar se concede teniendo como motivo central el traslado de la Virgen desde su Santuario hasta Almonte.

El Año Jubilar Rociero se celebrará desde el 15 de agosto de 2026, solemnidad de la Asunción de Nuestra Señora, hasta el 16 de mayo de 2027, Domingo de Pentecostés.

LAS VENIDAS

Las Venidas tienen su origen histórico en las rogativas del pueblo de Almonte ante situaciones de necesidad, especialmente sequías, epidemias, guerras u otras calamidades, así como también han estado vinculadas a momentos de gratitud. El traslado más antiguo documentado hasta ahora está fechado en 1589, motivado por una sequía. Desde mediados del siglo XX, la Venida quedó fijada con una periodicidad de siete años. Desde 1971, así se ha cumplido este ciclo.

De este modo, durante siglos, las venidas no tuvieron una fecha fija y la Virgen era trasladada a Almonte cuando las circunstancias lo motivaban o cuando el pueblo acudía a ella en momentos de especial necesidad. Esa historia de súplica y gratitud fue configurando una tradición profundamente arraigada en la vida religiosa, social y cultural de Almonte.

La regularización de los traslados comienza a perfilarse a mediados del siglo XX y queda plenamente consolidada en el último tercio de la centuria. A partir de 1970, la secuencia de los siete años aparece ya fijada con claridad y se convierte en una de las claves actuales de esta tradición. Desde entonces, la Venida de la Virgen se celebra cada siete años, después del Rocío Chico, y la imagen permanece en Almonte durante nueve meses antes de regresar a su Santuario.

34 MESES EN ALMONTE POR EL COVID

La pandemia impidió su regreso desde Almonte a la aldea en 2020, por lo que transcurrieron 34 meses desde la última vez que se encontraba entronizada en la peana del retablo de su santuario hasta que pudo volver.