Vox califica de "intolerable" que la respuesta del Gobierno a "trenes tercermundistas" en Huelva sea "cambiar horarios"

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández. - VOX

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha criticado con "contundencia" la modificación de los horarios de los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, que "eleva algunos trayectos por encima de las dos horas", ya que es "intolerable" que, "después de años de averías, retrasos, cancelaciones e incidencias, la respuesta sea modificar los horarios y aumentar los tiempos de viaje".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Fernández ha aseverado que "ya no admite más excusas". "El Gobierno ha condenado a Huelva a un ferrocarril tercermundista y ahora pretende que asumamos con normalidad que un tren tarde dos horas en recorrer poco más de 90 kilómetros hasta Sevilla".

Por ello, el diputado de Vox ha tachado de "intolerable" que, "después de años de averías, retrasos, cancelaciones e incidencias, la respuesta sea modificar los horarios y aumentar los tiempos de viaje". "En lugar de solucionar el problema, lo convierten en horario oficial. En lugar de acabar con los retrasos, programan trenes más lentos. Ese es el nivel de abandono al que el Gobierno ha sometido a Huelva", ha afirmado.

Fernández ha advertido además de las "consecuencias" para trabajadores, estudiantes y familias que utilizan diariamente el tren, así como para la actividad económica de la provincia. En este sentido, ha respaldado "la preocupación manifestada por la FOE, que ha alertado del perjuicio que estos cambios ocasionan a la competitividad turística de Huelva".

En este sentido, el diputado se ha preguntado que "cómo vamos a competir, atraer inversiones, celebrar congresos o combatir la estacionalidad turística si conectar con Sevilla puede convertirse en un viaje de más de dos horas". "Cada minuto que el Gobierno añade a nuestras conexiones es una nueva barrera para el desarrollo de nuestra provincia", ha señalado.

Por ello, el diputado nacional exigirá explicaciones al Gobierno sobre las causas de las modificaciones, su duración y las medidas previstas para recuperar unos tiempos de viaje competitivos, además de reclamar las inversiones necesarias para "acabar con las deficiencias históricas de la conexión ferroviaria onubense".