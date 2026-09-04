Vox critica el "abandono" de Casita Blanca de Huelva y exige una solución antes de que "su deterioro sea irreversible"

Los concejales de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font y María López, durante una visita a la Casita Blanca. - VOX

HUELVA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Vox en el Ayuntamiento de Huelva ha criticado nuevamente la situación de "abandono" que presenta la Casita Blanca, inmueble propiedad de la Universidad de Huelva y cedido al Ayuntamiento de la capital, y ha exigido una actuación inmediata que permita "poner fin a su ocupación ilegal, garantizar su seguridad y salubridad y evitar que continúe deteriorándose hasta llegar a un punto de no retorno".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los concejales de Vox Wenceslao Font y María López han visitado el inmueble para comprobar sobre el terreno su estado, "marcado por el abandono, la acumulación de suciedad, la presencia de ratas y una nueva ocupación ilegal".

Font ha advertido de que "la Casita Blanca se está degradando mientras las administraciones dejan pasar el tiempo". "Estamos hablando de un edificio con enormes posibilidades que podría estar prestando un servicio a los onubenses y que, sin embargo, continúa abandonado, ocupado y en unas condiciones de insalubridad que no pueden normalizarse", ha lamentado.

Desde Vox ha señalado que la situación "viene de lejos", ya que Feafes tenía previsto utilizar el inmueble como sede y centro terapéutico después de que el Ayuntamiento le cediera su uso, pero "los problemas derivados de la ocupación ilegal impidieron acometer las actuaciones necesarias en el edificio y terminaron frustrando el proyecto".

De hecho, en el último Pleno ordinario del anterior mandato municipal, con el PSOE al frente del Ayuntamiento, Vox ya exigió que el Consistorio, bien mediando con la Universidad de Huelva o mediante una iniciativa propia, encontrase una solución urgente que permitiera a Feafes acometer las obras necesarias y desarrollar el proyecto previsto.

La preocupación volvió a ponerse de manifiesto en mayo de 2024, cuando Wenceslao Font se desplazó hasta Huerto Paco tras ser alertado por los vecinos de un incendio registrado junto a la Casita Blanca. Vox advirtió entonces de "los problemas que generaba el abandono del entorno y reclamó medidas para evitar que la situación siguiera agravándose".

"Han pasado los años, han cambiado los gobiernos municipales y el problema continúa. La Casita Blanca vuelve a estar ocupada y su deterioro es cada vez mayor. No queremos volver dentro de uno o dos años y comprobar que ya no existe ninguna posibilidad de recuperarla", ha señalado Font.

Por ello, Vox ha reclamado al equipo de Gobierno municipal que actúe de manera inmediata para "garantizar la seguridad y salubridad del inmueble y que, conjuntamente con la Universidad de Huelva, determine una solución definitiva para su recuperación y puesta en uso".

"Lo siguiente será su ruina. Después no valdrán las lamentaciones ni decir que rehabilitar el edificio resulta demasiado caro. Hay que actuar ahora", ha concluido el portavoz municipal.