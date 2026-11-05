Vox destaca su "compromiso" con las inversiones "necesarias" para "acabar con el aislamiento de Huelva"

Los candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva en un encuentro con los promotores del aeropuerto Cristóbal Colón. - VOX HUELVA

HUELVA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Vox al Congreso de los Diputados por Huelva, Tomás Fernández Ríos, Ana Díaz Cano y Francisco Miguel Fernández Borrallo, han mantenido un encuentro de trabajo con los promotores del aeropuerto Cristóbal Colón para conocer la situación administrativa de esta iniciativa privada, proyectada en el término municipal de Gibraleón.

El cabeza de lista de Vox por Huelva, Tomás Fernández, ha insistido en que "Huelva necesita infraestructuras a la altura de su potencial industrial, agrícola y turístico", y ha reafirmado el "compromiso" de Vox con "las inversiones necesarias para acabar con el aislamiento de la provincia".

Durante la reunión, los representantes de Vox han analizado el estado de tramitación del proyecto tras la pérdida de su catalogación como Proyecto de Interés General. La iniciativa contempla la construcción de un aeropuerto para pasajeros y mercancías, así como un centro agroalimentario de exportación e investigación y un laboratorio de hidrógeno verde.

Fernández ha destacado la "importancia" de conocer proyectos "que puedan contribuir al desarrollo económico y logístico de la provincia", al tiempo que ha criticado el "abandono histórico de Huelva en materia de infraestructuras y comunicaciones".

"Huelva sufre unas conexiones ferroviarias deficientes e inseguras, sigue esperando infraestructuras fundamentales, como una autovía directa con Cádiz; tiene una N435 intransitable, y además no tiene aeropuerto. No podemos permitir que nuestra provincia continúe perdiendo oportunidades de inversión y empleo por la falta de comunicaciones", ha señalado Fernández.