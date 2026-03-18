Vox Huelva dice que tras "17 años" habría que estar hablando "de la última piedra del Materno y no de la primera"

Archivo - El parlamentario andaluz de Vox por Huelva, Rafael Segovia. - VOX - Archivo

HUELVA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Vox en el Parlamento de Andalucía por Huelva Rafael Segovia se ha referido este miércoles a la colocación de la primera piedra del Hospital Materno Infantil y ha lamentado que "han tenido que pasar 17 años desde el primer anuncio del Gobierno andaluz socialista, con María Jesús Montero entonces al frente de la Consejería de Salud, y ocho desde que el PP de Juanma Moreno llegase al Gobierno de la Junta" para que se celebre un acto simbólico "que casualmente llega a las puertas de una campaña electoral".

En una nota, ha señalado que se trata de una infraestructura que "sigue siendo una deuda histórica con la única provincia andaluza que carece de este servicio sanitario largamente demandado por los onubenses" y ha remarcado que el proyecto ha estado marcado por innumerables promesas electorales, reproches políticos, rectificaciones técnicas e "incontables incumplimientos por parte del bipartidismo".

Para Rafael Segovia, "tendríamos que estar hablando de la última piedra del Materno Infantil" y critica que "ni el PSOE cuando gobernaba la Junta, ni el PP desde 2018, han sido capaces de cumplir con Huelva en tiempo y forma". El parlamentario andaluz ha señalado que Moreno "llegó incluso a plantear ubicar el servicio en el edificio, sin uso, del Hospital Blanca Paloma".

Al respecto, ha subrayado los "continuos retrasos" del Gobierno andaluz, destacando que "no ha sido hasta ahora, en un contexto claramente electoral, cuando se decide iniciar las obras", por lo que ha exigido "garantías sobre los plazos de ejecución".

Asimismo, Rafael Segovia ha subrayado lo que considera un "papel decisivo" de su formación para "desbloquear" este proyecto, destacando que Vox ha ejercido "una presión política constante para que la Junta cumpla con los onubenses, al impulsar dos mociones que fueron aprobadas en el Pleno del Parlamento de Andalucía, además de realizar numerosas intervenciones en Comisión".

Así, ha indicado que el 20 febrero 2025 Vox "recabó el apoyo de todos los grupos del Parlamento" a una enmienda de adición a una moción del PSOE referente a materia sanitaria, por la que se aprobó exigir al Gobierno de la Junta "licitar en el plazo máximo de seis meses" las obras de esta infraestructura.

También ha destacado que "obtuvo el compromiso del PP" el 16 octubre de 2024 para "incluir una partida en los presupuestos de 2025" con destino a las obras de este hospital, mediante una moción "de obligado cumplimiento" que defendió ante las "dilatorias medidas adoptadas por la Junta para retrasar indefinida e injustificadamente la construcción del Materno Infantil".

Además, Segovia ha subrayado que una de sus reivindicaciones "constantes" ha sido que el Materno Infantil sea "un hospital individualizado y anexo al Hospital Juan Ramón Jiménez", rechazando el proyecto inicial de la Junta "que planteaba integrar el área dentro de las dependencias actuales del hospital general", lo que calificó como "un insulto a toda la provincia de Huelva".

Así, defendió y reclamó la "necesidad" de que el Hospital Materno Infantil ocupe un edificio independiente, "donde poder atender con las garantías y condiciones necesarias a los onubenses, tal y como ocurre en el resto de capitales de provincia andaluzas", una reivindicación "compartida por toda Huelva al ser justa y necesaria".

"Desde la oposición no se puede hacer más de lo que hemos hecho. Hemos utilizado todas las herramientas parlamentarias a nuestro alcance para que este proyecto no quede en un cajón", ha afirmado el diputado onubense. No obstante, ha advertido que Vox "seguirá vigilante para que las obras se ejecuten en plazo y sin retrasos", al tiempo que ha señalado que "continuará defendiendo una sanidad pública digna para Huelva, frente a años de promesas incumplidas y abandono", reiterando su "compromiso" de "seguir ejerciendo una oposición firme y útil en defensa de los intereses de los onubenses".

"Nada de triunfalismos. Cuando veamos funcionar el Materno Infantil y los tres chares, solo entonces, Huelva habrá igualado al resto de las provincias andaluzas", ha concluido Rafael Segovia.