Vox pide una reunión urgente de la Mesa del Taxi de Huelva tras la agresión a un taxista la pasada madrugada

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font Briones, y la viceportavoz, María López. - VOX

HUELVA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Huelva, Wenceslao Font Briones, ha reclamado la convocatoria urgente de la Mesa del Taxi tras la "brutal agresión" sufrida por un taxista de la capital a manos de dos pasajeros, que le causaron heridas por las que necesitó 40 puntos de sutura.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Font ha trasladado el apoyo de Vox al profesional agredido y al conjunto del sector y ha mantenido contacto este mismo miércoles con el presidente de Teletaxi para expresarle su pesar por lo sucedido al compañero y todo su apoyo.

"No estamos ante un problema nuevo ni ante una preocupación que desconocíamos. Ya hemos llevado al Pleno anteriormente la inseguridad que sufren los taxistas, especialmente durante la noche, hasta el punto de que hay profesionales que están dejando de trabajar en determinadas franjas horarias porque no se sienten seguros", ha señalado.

Por este motivo, el portavoz municipal considera "necesario" reunir "con urgencia" la Mesa del Taxi y abordar conjuntamente con el sector "las medidas necesarias para reforzar la seguridad de los profesionales".

"Tenemos un problema que afecta tanto a los taxistas como a los vecinos. Los onubenses nos dicen que faltan taxis, pero difícilmente podremos mejorar el servicio si los profesionales no se sienten seguros para salir a trabajar", ha advertido Font.

En este sentido, ha reclamado que el Ayuntamiento aborde la situación "como un asunto prioritario" y trabaje junto al sector en la búsqueda de soluciones. "Los taxistas tienen que poder desarrollar su trabajo con seguridad y los vecinos de Huelva tienen derecho a disponer de un servicio público de taxi adecuado", ha concluido.

NUEVOS HORARIOS DE RENFE

Por otro lado, Wenceslao Font se ha referido a los nuevos horarios implantados por Renfe para los servicios de Media Distancia entre Huelva y Sevilla, que entraron en vigor el pasado 21 de septiembre y sitúan algunos trayectos por encima de las dos horas.

"Es un insulto a Huelva. En lugar de solucionar los problemas que llevamos años padeciendo con los tiempos de viaje, las averías y los retrasos, lo que hacen es asumir como normal que un tren entre Huelva y Sevilla tarde alrededor de dos horas. En vez de mejorar el servicio, consolidan el problema", ha criticado.

Font ha señalado que Vox ya llevó al Pleno del Ayuntamiento una iniciativa reclamando "una gran movilización" en defensa de las infraestructuras ferroviarias de la provincia. "No podemos seguir quedándonos de brazos cruzados. Hay que pasar de las palabras a los hechos y salir a la calle para dejar claro que Huelva no puede continuar soportando este abandono ferroviario", ha manifestado.

La viceportavoz municipal de Vox, María López, también ha cuestionado que los nuevos horarios lleguen después de las actuaciones realizadas durante el verano en la línea. "Nadie entiende que, después de haber sufrido en pleno verano un corte de la vía durante cerca de veinte días por trabajos de mantenimiento y mejora, la respuesta sea que ahora los trayectos duren todavía más. En lugar de avanzar, vamos para atrás", ha señalado.

"La situación ferroviaria de Huelva necesita soluciones, inversiones y unos servicios acordes con las necesidades de los onubenses. La dejadez del Gobierno con nuestra provincia es total y absoluta", ha concluido López.

"UNA HUELVA SIN POSTES NI CABLEADOS"

En otro orden de cosas, Vox llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa para impulsar la eliminación progresiva del cableado aéreo y de los postes eléctricos y de telecomunicaciones que "todavía permanecen en numerosos puntos de la capital".

El portavoz municipal de Vox, Wenceslao Font, ha explicado que la propuesta pretende poner en marcha el 'Plan Huelva 2035: ciudad sin cableado aéreo', una estrategia para avanzar de forma gradual en el soterramiento, desvío o integración de estas instalaciones siempre que resulte técnica, jurídica y económicamente viable.

Font ha indicado que Vox ya presentó durante la pasada legislatura una iniciativa para adecentar el cableado aéreo que fue aprobada por unanimidad y que desde entonces se han realizado actuaciones en distintos puntos de la ciudad. "Ahora queremos dar un paso más y pasar de actuaciones puntuales a una planificación global que permita establecer prioridades y avanzar año tras año", ha señalado.

Vox ha advertido de que "todavía existen numerosos postes de madera y hormigón y tendidos aéreos que ocupan aceras, reducen el espacio disponible para los peatones, dificultan la movilidad de personas con discapacidad o familias con carritos y provocan un importante impacto visual". El grupo municipal señala como uno de los ejemplos "más representativos" el barrio de El Conquero.

La iniciativa propone elaborar un inventario municipal de postes y cableado aéreo, identificando especialmente aquellos que afecten a la accesibilidad, presenten una especial incidencia sobre la seguridad o generen un mayor impacto paisajístico.

A partir de este diagnóstico, Vox plantea redactar un Plan Director de Modernización y Soterramiento de Redes con horizonte 2035, con actuaciones ordenadas por prioridades y una estimación de las inversiones necesarias.

Asimismo, la propuesta reclama reforzar la colaboración con las compañías eléctricas y de telecomunicaciones mediante convenios que permitan acometer conjuntamente las actuaciones y buscar financiación de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y la Unión Europea.

"Una ciudad que quiere seguir modernizándose no puede mantener infraestructuras propias de otra época que dificultan la accesibilidad y deterioran la imagen de nuestros barrios. Queremos una hoja de ruta realista para ir eliminándolas progresivamente hasta 2035", ha concluido Font.