Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) arrancan con más espectáculos, música y animación de calle

Inauguración de las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana. - AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA

CORTEGANA (HUELVA), 7 (EUROPA PRESS)

Las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana (Huelva) han quedado oficialmente inauguradas este jueves, dando comienzo a cuatro días de celebración en torno a 'La Captura del Eclipse', la temática que vertebrará una edición marcada por las novedades y el incremento de los espectáculos, la música y la animación de calle.

Según informa el Ayuntamiento en una nota, miles de personas se congregaron durante la tarde del jueves en la Plaza de la Constitución para asistir al acto inaugural y acompañar el tradicional cortejo medieval hasta el Castillo de Cortegana, dando inicio a una nueva edición de unas jornadas que volverán a convertir la localidad en una auténtica villa medieval hasta el próximo domingo 9 de agosto.

La inauguración institucional ha estado presidida por la alcaldesa, María del Mar Martín, el vicepresidente de la Diputación de Huelva, José Manuel Zamora, y la delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes, Pastora Giménez, inauguran las XXIX Jornadas Medievales de Cortegana; junto con la presencia del director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, José Enrique Borrallo, y de representantes del equipo de Gobierno y entidades colaboradoras y patrocinadoras del evento.

Tras las intervenciones, el público disfrutó del estreno de 'Un corazón medieval', el novedoso espectáculo inaugural que dio vida a la historia de 'La Captura del Eclipse'. La representación giró en torno a una inquietante profecía que anunciaba cómo el Sol dejaría de iluminar el Castillo de Cortegana para dar paso a un misterioso 'eclipse alquímico', una oscuridad eterna que amenazaba con extenderse sobre toda la villa.

Personajes como el astrónomo, la curandera, la bruja, el alquimista y el monje guiaron al público a través de un relato cargado de simbolismo en el que valores como la esperanza, la valentía y la unión se convirtieron en la clave para vencer a la oscuridad. Reunidos en torno a un gran caldero a los pies del Castillo pronunciaron el conjuro para salvar a la villa de Cortegana.

El desenlace sorprendió a los asistentes cuando la plegaria dio resultado y una intensa bola de luz emergió desde el interior del Castillo, poniendo fin a la profecía y despertando una gran ovación entre el público, que pudo vivir uno de los momentos más emocionantes de la inauguración.

Durante su intervención, la alcaldesa de Cortegana destacó la apuesta realizada por seguir haciendo crecer el evento a las puertas de su trigésimo aniversario, señalando que esta edición incorpora "más animación de calle, más música, más espectáculos, más conciertos y una programación pensada para que pequeños y mayores encuentren siempre un motivo para sorprenderse".

Asimismo, subrayó que "las Jornadas Medievales no entienden de límites y continúan creciendo gracias al respaldo de todo un pueblo que ha hecho suyo este proyecto y que siente estas Jornadas como parte de su identidad, lo que ha permitido consolidarlas como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía y las Medievales más antiguas de nuestra comunidad autónoma".

La alcaldesa ha invitado a vecinos y visitantes a sumergirse en la experiencia que ofrece el evento, afirmando que "desde este mismo instante comienza un viaje que se vive recorriendo las calles y plazas convertidas en una auténtica villa medieval; descubriendo el trabajo de los artesanos; dejándose sorprender por los espectáculos de calle; disfrutando de la música que envolverá cada rincón; compartiendo una conversación en las tabernas o contemplando cómo cae la tarde sobre el Castillo y comienzan a resonar los ritmos de nuestro Festival Sierra Celta".

Por su parte, la delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Deportes, Pastora Giménez, resaltó "la unión entre el patrimonio material e inmaterial que se da en las Medievales, propiciando una experiencia compartida que permite viajar en el tiempo", por lo que felicitó "al Ayuntamiento y a todas las personas que hacen posibles las Jornadas que se celebren", deseando que todos los asistentes "disfruten de unos días maravillosos en el municipio".

El vicepresidente de la Diputación de Huelva, Manuela Cayuela, destacó "el trabajo realizado durante meses para que todo esté listo para las Jornadas Medievales", señalando que "durante 29 ediciones Cortegana y este evento se han convertido en un motor de atracción de visitantes de todas partes de España". "Desde la Diputación de Huelva nos sentimos orgullosos del patrimonio de este municipio, pero más aun de todas las personas que hace posible esta gran cita en un pueblo acogedor al que el que viene siempre repite", señaló.

Para finalizar, el director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía, José Enrique Borrallo, expresó que "junto al Ayuntamiento, son los vecinos y visitantes los que llevan haciendo grandes las Jornadas Medievales durante 29 años, convirtiéndolas en las más importantes de Andalucía y una de las más destacadas de España".

Asimismo, resaltó como uno de sus grandes alicientes que "se celebren en el corazón del Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche", incidiendo en que estos espacios "deben ser un motor de desarrollo para los municipios y las Medievales son un ejemplo de ello, puesto que son un gran escaparate para Cortegana y para la Sierra".

MÁS MÚSICA, ESPECTÁCULOS Y ANIMACIÓN

El estreno de 'Un corazón medieval' fue el comienzo de una programación que durante los próximos cuatro días ofrecerá un importante incremento de la animación de calle, con más pasacalles, representaciones y espectáculos itinerantes repartidos por toda la villa medieval, garantizando un ambiente continuo en cada uno de sus espacios.

La programación refuerza igualmente la presencia de agrupaciones de música y danza que recorrerán permanentemente el recinto, mientras que las producciones locales volverán a ocupar un lugar destacado gracias al grupo de teatro Corticata, que estrenará dos nuevos sainetes el viernes y el sábado en el recinto del Castillo.

La oferta cultural se completará con el tradicional concierto de música medieval que ofrecerá Schola Cantorum Paradisi Portae en la Iglesia Parroquial del Divino Salvador, interpretando Secundum Morem Ecclesiae Hispalensis, un repertorio basado en el histórico cantoral del Castillo de Cortegana.

Así como con el gran mercado medieval, la zona de gremios artesanales, las tabernas, el campamento medieval, talleres participativos, exhibiciones de oficios, juegos tradicionales y una intensa programación de teatro, circo y actividades para todos los públicos.

Otro de los grandes protagonistas volverá a ser el Festival Internacional Sierra Celta, consolidado como el festival de su género más importante del sur de España. El viernes actuarán BackWest y Luneris, mientras que el sábado subirán al escenario The Red Hot Chilli Pipers, Triquel y Aérokorda, formación belga ganadora del Concurso Runas 2026 del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira, reforzando así el hermanamiento entre ambos festivales y el carácter internacional de la cita.