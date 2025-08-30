La XXXI Regata Oceánica Palos–La Gomera parte de Punta Umbría (Huelva) con 65 tripulantes y siete barcos en competición

HUELVA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La XXXI Regata Oceánica Palos-La Gomera ha partido este sábado 30 de agosto desde aguas de Punta Umbría (Huelva), con un total de 65 tripulantes que recorrerán una travesía de 750 millas náuticas hasta alcanzar la isla canaria, una salida que ha estado enmarcada en un día soleado y con buen mar.

Según informó la Diputación de Huelva en una nota, estuvo acompañada por numerosas embarcaciones de recreo que despidieron a la flota, que realizó su primera maniobra hasta la boya de desmarque de El Rompido antes de poner rumbo a Canarias.

La prueba, que alcanza su 31ª edición en el marco de 40 años de historia, emula el primer tramo de la ruta oceánica de Cristóbal Colón y "mantiene el vínculo entre Huelva y La Gomera a través del deporte y la historia".

En la despedida de los barcos participantes, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha destacado "las ganas y la ilusión" con las que parten todas las tripulaciones en su ruta hacia las Islas Canarias.

A su vez, ha remarcado que la regata recupera en este 2025 su nombre de origen y ha trasladado el agradecimiento de la Diputación a las otras dos partes aliadas en esta cita náutica, el Cabildo Insular de la Gomera, representado por el consejero de Deportes, Guillermo Medina, y al Real Club Marítimo y Tenis de Punta Umbría, a través de su presidente, Luis Marquínez.

Romero ha expresado además su deseo de que la travesía transcurra con normalidad y apuntó al récord vigente de 69 horas de travesía, deseando "buenos vientos" a las embarcaciones.

El consejero de Deportes de la Gomera ha subrayado que "se trata de la única regata oceánica que existe ahora mismo en nuestro país, con más de 750 millas náuticas hasta alcanzar La Gomera, donde vamos a recibirlos con los brazos abiertos". También remarcó la consolidación de esta cita, que este año cumple cuatro décadas, y deseó suerte a las tripulaciones.

Por parte de la organización, Luis Marquínez explicó que las previsiones meteorológicas permiten mantener "expectativas muy altas", con siete embarcaciones y 65 tripulantes que aspiran a batir el récord. Añadió que para el Real Club Marítimo y de Tenis de Punta Umbría "es un orgullo seguir organizando esta regata y ser nexo de unión entre la provincia de Huelva, Palos de la Frontera y La Gomera".

Desde la Delegación de Cultura y Deportes de la Junta de Andalucía, la delegada Teresa Herrera transmitió el respaldo de la Administración autonómica a la competición, que "combina el patrimonio natural con una regata ya histórica, que emula y celebra la competición deportiva, la conexión con el mar y la naturaleza, y homenajea el primer viaje del descubrimiento de América". En el acto de despedida participaron también el presidente del Puerto, Alberto Santana, y otras autoridades provinciales.

La Diputación de Huelva se ha marcado dos objetivos prioritarios: reivindicar la vocación histórica de la provincia como cuna de la gran aventura que cambió el mundo y estrechar lazos con el pueblo de La Gomera en un proyecto común.