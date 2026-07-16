El yacimiento de huellas fósiles de Matalascañas (Huelva) entra a formar parte de la Red de Lugares Aequa Qsites

Archivo - Una de las huellas de pisadas de neandertales halladas en Matalascañas (Huelva). - UNIVERSIDAD DE HUELVA - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 16 (EUROPA PRESS)

El yacimiento Matalascañas Trampled Surface (MTS), situado en el acantilado de El Asperillo (Huelva), dentro del Espacio Natural de Doñana, ha sido reconocido oficialmente como Aequa QSITE por la Asociación Española para el Estudio del Cuaternario (AEQUA), una distinción que incorpora al yacimiento a la selección de los cien lugares de referencia para el estudio del Cuaternario en España.

Según ha indicado el Espacio Natural de Doñana en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, las investigaciones realizadas han documentado una "excepcional superficie" con cientos de huellas y rastros fósiles de grandes mamíferos y aves que frecuentaban, hace unos 150.000 años, una antigua laguna costera asociada a sistemas dunares.

Entre las especies identificadas destacan el elefante de colmillos rectos, uros, ciervos, jabalíes, lobos, flamencos, anátidas y otras aves limícolas, junto con rastros de insectos, raíces y una extraordinaria información paleoecológica.

Además, "especial relevancia" presentan los rastros atribuidos a homo neanderthalensis, asociados a más de 300 piezas de industria lítica musteriense, lo que convierte al yacimiento en uno de los escasos lugares del mundo donde es posible estudiar conjuntamente el comportamiento de los neandertales y la fauna con la que compartían el paisaje.

La datación más precisa sitúa la formación de esta superficie entre 150.000 y 11.000 años. En la primera edición del volumen 'QSites España', publicada con motivo del cuadragésimo aniversario de AEQUA, la Superficie de Huellas Pleistocenas de Matalascañas figura junto a enclaves tan emblemáticos como Atapuerca, Altamira, El Sidrón, Orce, Baelo Claudia o el Teide, consolidando su posición entre los principales lugares de interés geológico y arqueológico del país.

Este reconocimiento supone un "importante respaldo" al trabajo desarrollado por el equipo científico internacional liderado por Fernando Muñiz Guinea (Universidad de Sevilla), Luis Miguel Cáceres Puro (Universidad de Huelva) y Carlos Neto de Carvalho (Geopark Naturtejo Unesco e Instituto Dom Luiz, Portugal), así como por el conjunto de investigadores españoles, portugueses y gibraltareños que participan en el proyecto.

Con esta distinción, Doñana incorpora un nuevo reconocimiento a su extraordinario patrimonio geológico, paleontológico y arqueológico. La inclusión del yacimiento MTS en la red AEQUA QSites consolida su "relevancia" como "referente europeo" para el estudio de los neandertales y de los ecosistemas costeros del Pleistoceno medio, y supone "un nuevo impulso" para la investigación, la conservación y la divulgación de uno de los enclaves más singulares del patrimonio andaluz.