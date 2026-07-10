El Hospital Infanta Elena de Huelva impulsa la nueva terapia superinductiva en el área de Rehabilitación

El Hospital Infanta Elena de Huelva ha incorporado a su Servicio de Medicina Física y Rehabilitación un equipo de terapia superinductiva - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Infanta Elena de Huelva, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha incorporado a su Servicio de Medicina Física y Rehabilitación un equipo de terapia superinductiva, una tecnología que amplía en gran medida las posibilidades de tratamiento para pacientes con distintas patologías musculoesqueléticas y neurológicas.

Según ha indicado la Junta en una nota de prensa, su incorporación ha supuesto un nuevo recurso para los profesionales del servicio y para los programas de rehabilitación diseñados para cada paciente. La terapia superinductiva es una técnica no invasiva que utiliza campos electromagnéticos de alta intensidad para actuar sobre músculos, nervios y otros tejidos profundos del organismo. Su aplicación busca estimular los mecanismos naturales de recuperación del cuerpo, aliviar el dolor y favorecer la función muscular y articular, sin necesidad de procedimientos agresivos.

El nuevo equipo está permitiendo complementar los tratamientos de fisioterapia ya existentes, ofreciendo una alternativa más dentro del abordaje integral que realizan los profesionales del Servicio de Rehabilitación.

La valoración individual de cada caso ha sido la que ha determinado si esta técnica es la adecuada y en qué momento del proceso de recuperación puede aportar un mayor beneficio, siempre combinada con el resto de tratamientos cuando así se considere oportuno.

En este sentido, el papel de los fisioterapeutas ha resultado "fundamental". Son ellos quienes, tras la valoración clínica del paciente y siguiendo la indicación del médico rehabilitador, seleccionan la estrategia terapéutica más adecuada, adaptan los parámetros del tratamiento y realizan un seguimiento continuo de la evolución para ajustar la rehabilitación a las necesidades de cada persona.

La incorporación de esta tecnología amplía las herramientas de las que disponen para ofrecer una atención cada vez más personalizada. La terapia superinductiva puede estar indicada en pacientes con dolor agudo o crónico, lesiones musculares y tendinosas, contracturas, patologías articulares, lumbalgias, cervicalgias o determinados procesos degenerativos. También puede utilizarse como apoyo en la recuperación tras una intervención quirúrgica, en algunas lesiones óseas y fracturas, así como en determinados trastornos neurológicos o situaciones en las que se busca favorecer la activación muscular y mejorar la movilidad.

Uno de sus principales beneficios es su capacidad para actuar sobre tejidos situados a mayor profundidad que otras técnicas físicas, alcanzando grupos musculares y estructuras nerviosas sin provocar dolor durante el tratamiento.

Además del efecto analgésico, puede contribuir a disminuir la rigidez muscular, favorecer la circulación local, estimular la musculatura y facilitar la recuperación funcional, ayudando al paciente a recuperar antes actividades de su vida diaria. Aunque se trata de una técnica segura y bien tolerada, no está indicada para todos los pacientes.

Como ocurre con cualquier tratamiento sanitario, su utilización requiere una valoración previa por parte de los profesionales. Está contraindicada, entre otros casos, en personas portadoras de marcapasos u otros dispositivos electrónicos implantables, durante el embarazo y en determinadas situaciones relacionadas con implantes metálicos o patologías específicas, por lo que cada tratamiento se prescribe de forma individualizada y bajo criterios clínicos.

Con esta incorporación, el Hospital Infanta Elena continúa reforzando los recursos de su Servicio de Medicina Física y Rehabilitación para ofrecer tratamientos cada vez "más eficaces y adaptados a las necesidades de la población". La incorporación de nuevas herramientas terapéuticas, unida a la experiencia y formación de los profesionales que las aplican, permite "seguir avanzando hacia una atención más personalizada, orientada a mejorar la recuperación funcional y la calidad de vida de los pacientes".