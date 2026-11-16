'Yo no moriré de amor' plantea en el Festival de Huelva cómo cuidar sin renunciar a la propia juventud

El actor Tomás del Estal, protagonista de 'Yo no moriré de amor'. - FESTIVAL DE HUELVA

HUELVA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La enfermedad de una madre y el deseo de su hija de vivir como cualquier joven de 18 años marcan el conflicto de 'Yo no moriré de amor', la ópera prima de Marta Matute, que se ha presentado este lunes en la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva dentro de la Sección Acento. Cine Español.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, la cinta, coproducción entre España y Bélgica, sigue a Claudia, una joven que no quiere convertirse en la heroína de su familia.

Así, la enfermedad de su madre irrumpe en casa como una tormenta silenciosa y transforma su existencia, enfrentándola a una responsabilidad que entra en tensión con sus propios deseos. Entre el deber familiar de convertirse en cuidadora y el anhelo de disfrutar de su juventud, Claudia tendrá que elegir cómo amar sin renunciar a sí misma.

La cinta se aproxima así a una experiencia personal de la cineasta a través de una protagonista que busca su lugar entre las necesidades de su familia y las de su propia vida.

Durante el encuentro con los medios, el actor Tomás del Estal ha destacado la "responsabilidad" que supone interpretar al padre de la directora, un personaje introvertido que se ve superado por la enfermedad de su esposa.

"Mi personaje no es capaz de asimilar lo que está pasando con su esposa, la situación le supera", ha explicado el intérprete, que ha señalado la complejidad de acercarse a una historia basada en una experiencia real y familiar de la cineasta.

Del Estal ha subrayado que la película aborda el Alzheimer y la realidad de quienes asumen el cuidado de sus familiares desde "la sinceridad y la honestidad, alejándose del sentimentalismo fácil".

En este sentido, ha destacado la "importancia" de los silencios, las miradas y todo aquello que los personajes no llegan a expresar con palabras. "El equilibrio ha sido mirarnos a los ojos, entender lo que pasa y dejarse llevar", ha señalado sobre el trabajo interpretativo.

El actor también ha puesto en valor el proceso de preparación de la película, que incluyó cinco semanas de ensayos para construir los vínculos entre los integrantes de la familia protagonista. Una experiencia que ha definido como "muy bonita" y que permitió "crear una conexión que permanecerá para siempre".

La interpretación le ha llevado, además, a reflexionar sobre la realidad de las familias cuidadoras y la "dificultad" de encontrar un equilibrio entre la responsabilidad de atender a un ser querido y el deseo de continuar con la propia vida. "Cuando una realidad te afecta directamente te tienes que enfrentar al deber de tener que cuidar y al deseo de seguir con tu vida. Encontrar ese equilibrio es muy duro", ha afirmado.

El intérprete ha reivindicado también la "necesidad" de preguntarse "quién cuida de quienes cuidan" y ha compartido uno de los comentarios que más le han emocionado tras las proyecciones: "Después de ver esta película he dejado de sentirme culpable".

'Yo no moriré de amor' llega a Huelva tras recibir tres premios en el Festival de Málaga: la Biznaga de Oro a Mejor Película y las Biznagas de Plata a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto. En el Festival Cinespaña de Toulouse obtuvo la Violeta de Oro a Mejor Película, el Premio Estudiantil Nueva Cineasta a la Mejor Dirección y el reconocimiento a Mejor Interpretación Femenina.