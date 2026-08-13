La zona norte del incendio de Niebla (Huelva) queda consolidada tras una semana: "Hemos ganado la batalla"

Imagen de zona afectada por el incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

NIEBLA (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha asegurado este jueves que "hemos conseguido ganarle la batalla" al incendio declarado el pasado 6 de agosto en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), tras lograr "la consolidación" de la zona norte-noroeste del fuego.

Así lo ha señalado en un vídeo publicado en sus redes sociales y consultado por Europa Press, después de participar en una reunión del Comité de Operaciones del incendio, que ya habría recorrido más de 31.000 hectáreas y cuyo dispositivo continúa en Situación Operativa 2 de emergencia. En este sentido, ha destacado que este jueves ha sido "un día difícil", en el que el objetivo era consolidar y garantizar todo el trabajo avanzado durante la noche del pasado miércoles.

En este contexto, ha explicado que, pese a las "dificultades" del incendio y al "cambio total de la aguja del reloj de todos los vientos" registrado durante la jornada, con "rachas muy potentes" y, sobre todo, "fenómenos convectivos con pirocúmulos y columnas convectivas que nos complican siempre las actuaciones", el dispositivo ha conseguido frenar el avance del fuego y evitar que rompiera la consolidación alcanzada la noche anterior en la zona norte.

Al hilo de ello, ha destacado que, tras "una lucha muy potente" en la que han participado medios aéreos y mecanizados, así como efectivos desplegados sobre el terreno de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el Infoca y los bomberos de Huelva, "se ha conseguido consolidar ya la zona norte".

El número de personas desalojadas ha disminuido durante la jornada de este jueves después de que se autorizara el regreso a sus hogares de 60 vecinos de las poblaciones de Caballón, Raboconejo, La Florida y Las Arenas, que se restan a los 724 desalojados que contabilizaba el plan de emergencias de las provincias de Huelva y Sevilla. Se trata de las primeras personas evacuadas de sus viviendas debido al riesgo que suponía el incendio y, a su vez, de las primeras a las que se ha autorizado el regreso a sus respectivos hogares.