El Ayuntamiento de Huelva digitaliza una colección audiovisual de la Semana Santa de más de cuatro décadas

HUELVA 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través del Archivo Municipal, ha culminado el proceso de digitalización, organización y catalogación de una colección audiovisual dedicada a la Semana Santa onubense, compuesta por 138 grabaciones realizadas entre 1975 y 2020 que ya pueden consultarse en línea a través de la Biblioteca Digital del Archivo Municipal.

La colección tiene su origen en la donación realizada en abril de 2025 por Miguel Ángel Vilas Villena, autor de las grabaciones, quien cedió de forma gratuita al Ayuntamiento este fondo audiovisual de carácter no profesional que documenta diferentes momentos de la Semana Santa onubense a lo largo de más de cuatro décadas.

En una nota remitida por el Consistorio, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado la importancia de este trabajo para "preservar y difundir" la historia cofrade de la ciudad y ha expresado que "con la digitalización de esta colección audiovisual abrimos una auténtica ventana a la historia reciente de nuestra Semana Santa que se expresa a través de imágenes que forman parte de la memoria colectiva de Huelva y que ahora, gracias al trabajo del Archivo Municipal, quedan preservadas y accesibles para todos".

En este sentido, el edil ha subrayado el generoso gesto de Miguel Ángel Vilas Villena de donar esta colección, que dota al archivo de "un fondo que va a permitir conocer mejor la evolución de nuestras cofradías, de los recorridos y de la propia ciudad.

"Digitalizarlo significa conservar ese legado y ponerlo al alcance de investigadores, cofrades y de todos los onubenses interesados en su historia", ha indicado.

La colección incluye momentos destacados de la celebración de la Semana Santa en Huelva, con imágenes de salidas y recogidas procesionales, recorridos por las calles de la ciudad, actos extraordinarios y celebraciones conmemorativas, además del ambiente y la participación ciudadana que rodea cada año esta manifestación cultural y religiosa.

Tras la aceptación de la donación, el Archivo Municipal ha llevado a cabo el tratamiento archivístico del material, incluyendo su digitalización y catalogación conforme a criterios técnicos, permitiendo su consulta pública a través de internet mediante un visor que facilita el acceso individual a cada uno de los vídeos.

Además de esta colección audiovisual, la web del Archivo Municipal de Huelva ofrece otros recursos digitales relacionados con la Semana Santa que permiten profundizar en la historia de las hermandades de la ciudad.

Entre ellos destaca la colección de Revistas ilustradas de Semana Santa publicadas entre 1920 y 1960, que contiene un importante número de ejemplares que muestran la evolución histórica de nuestras cofradías. Entre las más relevantes se encuentra la publicación Mater Dolorosa y Semana Santa de Huelva, editada por la Hermandad del Santo Entierro entre 1922 y 1950, así como otras revistas promovidas por la Comisión de Cofradías.

Se trata de publicaciones anuales que incluían el programa de cultos en los templos de la ciudad, recorridos procesionales, descripciones de los pasos, fotografías, ilustraciones y anuncios de establecimientos comerciales de Huelva y su provincia.

Por otra parte, la página del Archivo Municipal ofrece también la actividad interactiva 'Senderos de tradición', un recorrido virtual que permite descubrir los orígenes, la evolución y el arraigo de la Semana Santa onubense a través de documentos históricos, material gráfico y registros inéditos.

Este itinerario propone tres rutas por distintos enclaves de la ciudad, desde el casco histórico hasta barrios como Viaplana, La Hispanidad, La Orden, El Higueral o La Vega Larga, invitando a explorar los templos y espacios que forman parte de la historia cofrade de Huelva.