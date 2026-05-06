El Ayuntamiento de Huelva pone en marcha una nueva edición de los Premios Marismas 'Mujeres por la igualdad'

Premio Marismas, - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva ha abierto el plazo para la presentación de candidaturas a la XXIV edición del Premio Marismas 'Mujeres por la igualdad', destinado a seguir reconociendo a onubenses referentes en la lucha y la defensa de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, hasta el 25 de mayo, cualquier persona, entidad pública o privada, colectivo o asociación tiene de plazo para proponer su candidatura y así homenajear a mujeres onubenses que por sus méritos y trayectorias merezcan el galardón.

Al respecto, la teniente alcalde de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda, Desarrollo Económico y Fondos Europeos, Adela de Mora, ha hecho un llamamiento a la participación para que el homenaje "tenga el mayor valor posible y ayude a dedicar un reconocimiento necesario a aquellas mujeres que, desde diferentes ámbitos de la sociedad, han apostado firmemente por la igualdad constituyendo un valioso ejemplo de humanidad, solidaridad y respeto para la ciudadanía".

Así, las candidaturas tendrán que presentarse a través de un formulario que podrán descargarse en el apartado Agenda de la web municipal, huelva.es. Este documento tendrá que presentarse mediante escrito en el Registro General del Ayuntamiento de Huelva, dirigidas a la Concejalía de Servicios Sociales, Familia, Empleo, Vivienda Desarrollo Económico y Fondos Europeos, indicando 'Candidatura Premio Marismas' hasta el 25 de mayo a las 14,00 horas, fecha límite.

Las candidaturas al premio que se propongan deberán acreditar una trayectoria reconocida de al menos tres años en la labor de defensa de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres. Se valorarán todas las propuestas que se reciban, independientemente de las áreas de trabajo de las que procedan (ámbito social, cultural, de la salud, etc.) y en las que hayan desarrollado su labor.

Con este premio, el Ayuntamiento de Huelva pretende dar visibilidad y poner en valor tanto a personas como a instituciones que constituyen un gran ejemplo por su trayectoria en defensa de las mujeres y contra todos los estereotipos de género instaurados históricamente en la sociedad.

La propuesta deberá ir acompañada de una memoria descriptiva que justifique los méritos y la trayectoria de la candidatura para que puedan ser valoradas por la Comisión del Premio. Las bases y el formulario pueden encontrarse en la página web municipal huelva.esen el apartado de Agenda.

GALARDONADAS EN LAS EDICIONES ANTERIORES

Hasta el momento, en las 23 ediciones celebradas, desde el año 2003, han sido reconocidas con el Premio Marismas 'Mujeres por la igualdad': Remedios Malvárez, Sara Serrat, Paula Santiago Domínguez, Rosario Venegas Gutiérrez, Elisa Vián González, María José Zafra Techera, el Seminario de estudios de la mujer de la Universidad de Huelva, las religiosas de Adoratrices de Huelva, el grupo de voluntari@s del proyecto mayores por los mayores o Isabel Delgado Barrera.

También han sido reconocidas Adela García, las monitor@s cultura en los barrios, Pilar Gallargo Faraco, Diego Ladrero Madrid, Rosario Tristancho Romero, la asociación de Mujeres 'Caminar', Cruz Roja Española en Huelva, el voluntariado de la AECC en el Hospital Juan Ramón Jiménez, la asociación de Mujeres Empresarias 'Ame', María Teresa Paus, la asociación de Mujeres Viudas 'Ntra. Sra. De La Esperanza', Rosario Miranda Plata, Cáritas Huelva y el servicio de Atención a la Familia y la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección a Víctimas de Violencia de Género del Cuerpo Nacional de Policía.

También han sido premiadas la asociación de Mujeres La Natividad; el Grupo Mujer y Menores (EMUME) de la Guardia Civil de Huelva; la asociación de mujeres Alegría, la asociación de mujeres Las Molineras, Marina Méndez Feria, la asociación de Mujeres Emilia Pardo Bazán, Josefina Lezcano Rodríguez, el Servicio de Atención a Víctimas de Andalucía en Huelva. (Sava), el Club Femenino de Fútbol Sporting 'Puerto De Huelva', la asociación Mujeres en Zona de Conflicto de Huelva, María Antonia Peña Guerrero.

Además de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal de La Junta de Andalucía, Gabriela de la Fuente Sotomayor, Juana Carrillo Ortiz, Rosa María López, Manoli Vázquez, Ana Vives Casas, Rosario Castro Galante, el grupo Hipatia de la Policía Local de Huelva, María Teresa García Gómez y Cinta Martos Sánchez.