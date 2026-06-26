Ayuntamiento de Huelva publica las bases del XXIX Salón de Otoño de Pintura, que abre inscripciones el 27 de julio

Salón de Otoño de Pintura de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huelva, a través de la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico, ha publicado las bases de la XXIX edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva, uno de los certámenes artísticos con mayor trayectoria y reconocimiento del panorama cultural andaluz y nacional. De cara a que aquellos interesados en participar puedan comenzar sus trabajos, se anuncia con tiempo el plazo de inscripción para participar en esta nueva convocatoria, que permanecerá abierto del 27 de julio al 20 de agosto de 2026 y deberá formalizarse de manera online.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que el Salón de Otoño de Pintura es "una de las grandes citas culturales" de la ciudad y "una herramienta fundamental para apoyar la creación artística contemporánea, dar visibilidad al talento y seguir enriqueciendo el patrimonio artístico municipal con obras de gran calidad".

"Tras el crecimiento experimentado en las últimas ediciones, queremos seguir consolidando este certamen como un referente para artistas de toda España, ofreciendo un espacio de encuentro, reconocimiento y proyección profesional", ha remarcado.

Así, Molina ha señalado que "el incremento constante" de participación registrado en las últimas convocatorias "demuestra el prestigio alcanzado por el certamen y su capacidad para atraer propuestas de gran calidad procedentes de todo el territorio nacional".

En este sentido, ha destacado que el Salón de Otoño pasó de contar con 124 participantes en 2023 a 144 en 2024 y alcanzar las 164 obras presentadas en 2025, cifras que evidencian la excelente acogida de una convocatoria plenamente consolidada en el calendario artístico español. La convocatoria está dirigida a artistas españoles y extranjeros, mayores de 18 años y residentes en España, que podrán presentar una única obra original de temática y técnica libres, siempre que no haya sido premiada en otros certámenes ni se encuentre pendiente de fallo en otras convocatorias.

Las dimensiones máximas establecidas son de 150 por 150 centímetros y no se admitirán obras seriadas ni realizadas mediante técnicas digitales. El certamen mantiene una dotación económica total de 9.000 euros, distribuida en un primer premio adquisición de 6.000 euros y un segundo premio adquisición de 3.000 euros.

Las obras galardonadas pasarán a formar parte de la colección artística del Ayuntamiento de Huelva, contribuyendo a ampliar y fortalecer un patrimonio pictórico que se ha ido enriqueciendo edición tras edición gracias a este certamen. La participación se desarrollará en una primera fase online, mediante el envío de la documentación requerida y una fotografía de la obra.

Los artistas interesados deberán remitir el boletín de inscripción debidamente cumplimentado, una copia del DNI o tarjeta de residencia, un breve currículum vitae y una imagen digital de la obra en formato JPG. Posteriormente, un jurado integrado por profesionales de reconocido prestigio en el ámbito artístico y cultural realizará una preselección digital de las propuestas recibidas.

Las obras finalistas deberán presentarse físicamente para optar a los premios y formar parte de la exposición oficial. Entre los criterios de valoración se tendrán especialmente en cuenta la calidad técnica y artística de las obras, su originalidad, creatividad, coherencia conceptual, impacto visual y adecuación a las tendencias del arte contemporáneo.

Las obras premiadas y seleccionadas por el jurado formarán parte de una exposición colectiva que se celebrará del 14 al 24 de octubre de 2026, convirtiendo nuevamente a Huelva en punto de encuentro para la creación pictórica contemporánea.

Desde la Concejalía de Cultura y Patrimonio Arqueológico se anima a los artistas interesados a consultar con antelación las bases para preparar toda la documentación necesaria, especialmente la fotografía de la obra con la que deseen concurrir al certamen, ya que será la imagen utilizada durante el proceso de preselección y, en su caso, para la edición del catálogo oficial.

Toda la información relativa a la XXIX edición del Salón de Otoño de Pintura de Huelva, incluidas las bases completas y las futuras resoluciones del proceso, puede consultarse en la página web oficial del Ayuntamiento de Huelva.