Ayuntamiento respalda una nueva edición del Festival Huelva Rock como apuesta de cultura musical

Presentación de una nueva edición del Festival Huelva Rock. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA, 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huelva y la Asociación Huelva Rock han presentado este lunes una nueva edición del Festival Huelva Rock, una cita ya consolidada dentro de la agenda cultural y musical de la ciudad y que se celebrará el próximo 13 de junio en la explanada del Estadio Nuevo Colombino.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la presentación, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado el crecimiento y la repercusión que ha alcanzado este evento desde su nacimiento gracias al impulso de la Asociación Huelva Rock.

"Desde el Ayuntamiento queremos reconocer y agradecer el trabajo y el compromiso que esta asociación mantiene con la música, con la cultura y con Huelva, consolidando un festival que cada año gana más adeptos, participación y repercusión", ha señalado.

El edil ha subrayado además la "importancia" de seguir ofreciendo una programación cultural diversa y abierta a todos los públicos, asegurando que "el rock cuenta con una importante comunidad de seguidores en Huelva y este festival es una magnífica oportunidad para fortalecer ese tejido cultural y musical, además de ofrecer un espacio de encuentro para compartir una pasión común".

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Huelva Rock, Elena Navarro, ha agradecido al Ayuntamiento su respaldo continuado al festival y ha reivindicado el valor cultural del género, "porque el rock y el metal también son cultura y para nosotros es un orgullo poder sacar adelante esta propuesta que representa el sentimiento y la pasión de muchos socios y socias".

Además, Navarro también ha reconocido el apoyo de todas las personas que forman parte de la asociación y que hacen posible la continuidad del proyecto año tras año. "Quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar nuestro más sincero agradecimiento a todos los socios y socias que siguen apoyando este proyecto y hacen que Huelva Rock continúe creciendo", ha abundado.

El festival se desarrollará desde las seis de la tarde hasta las dos de la madrugada y volverá a contar con uno de sus elementos "más característicos" como "el camión escenario sobre el que actuarán las bandas participantes, convertido ya en una de las señas de identidad del evento".

En esta quinta edición participarán cinco grupos, tres de ellos onubenses y dos procedentes de otras provincias andaluzas. El cartel estará compuesto por Malbajío, Fate and Fortune y Blasphemiun; además de otras dos andaluzas, como Kathew, de Algeciras, y Azrael, de Granada.

La jornada contará además con puestos de artesanía y merchandising, una zona de restauración con comida y bebida a precios populares y la participación de Juan Carlos Manzano como maestro de ceremonias y encargado de amenizar el evento entre actuaciones.

Desde la organización han animado a toda la ciudadanía y a quienes visiten la ciudad esos días a acercarse al Nuevo Colombino para disfrutar de una jornada de convivencia y música en directo en un ambiente abierto, familiar y para todos los públicos.