La Casa Colón de Huelva acoge la exposición 'El Epentismo Ilustrado' y dedica la Sala de los Brazos a María Clauss

La Casa Colón acoge la exposición 'El Epentismo Ilustrado' y dedica la Sala de los Brazos a María Clauss. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Casa Colón ha acogido este miércoles la inauguración de la exposición 'El Epentismo Ilustrado. Presencias de la cultura Lgtbiq+ en la Colección Olontia de Arte Contemporáneo', una muestra organizada por el Ayuntamiento de Huelva y la Fundación Olontia de Arte Contemporáneo en el marco de las celebraciones del Orgullo 2026, que podrá visitarse hasta el próximo 25 de junio.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el acto ha estado marcado además por "un sencillo pero emotivo homenaje" a la fotógrafa, periodista y activista cultural y social María Clauss, ya que la histórica Sala de los Brazos pasa a denominarse desde este miércoles Sala María Clauss, en reconocimiento a su trayectoria profesional, su compromiso social y su contribución a la vida cultural de la ciudad.

La inauguración ha contado con la presencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina; el concejal de Presidencia y Relaciones Institucionales, Alfonso Castro; el presidente de la Fundación Olontia y comisario de la exposición, Pablo Sycet; familiares de María Clauss, entre ellos dos de sus sobrinas, así como amigos, compañeros y representantes del ámbito cultural onubense.

Durante el acto de rotulación de la sala, la alcaldesa ha destacado que María Clauss "entendía la cultura como un espacio de libertad, de encuentro y de compromiso social", recordando que fue "una mujer profundamente vinculada a Huelva, a su gente y a su vida cultural", además de "una persona comprometida con las causas sociales, con la igualdad y con quienes muchas veces no encontraban espacios de visibilidad".

Además, Miranda ha asegurado que la elección de este momento para bautizar la sala con su nombre no es casual, afirmando que "le habría emocionado especialmente que esta sala acogiera precisamente una exposición como 'El Epentismo Ilustrado', una muestra que habla de libertad, de identidad y de la importancia de seguir construyendo una sociedad más abierta, más respetuosa y más humana".

La alcaldesa ha subrayado además que este reconocimiento pretende convertirse en "un homenaje permanente a su legado, a su sensibilidad y a la huella imborrable que dejó en la vida cultural y humana de nuestra ciudad".

También Pablo Sycet celebró el homenaje asegurando que "la Sala de los Brazos pasará a ser ahora la sala de los 'abrazos', por la capacidad que tenía María Clauss y también Óscar Toro de transmitir afecto y camaradería a todos los que trabajamos por convertir el arte en algo cotidiano".

'EL EPENTISMO ILUSTRADO'

Tras el homenaje a María Clauss, quedó inaugurada la exposición 'El Epentismo Ilustrado', una propuesta que abre la programación cultural del Orgullo organizada por el Ayuntamiento de Huelva y que continúa una línea de colaboración consolidada con la Fundación Olontia y Pablo Sycet, responsable también de muestras celebradas en años anteriores como 'Rostros y máscaras' o las dedicadas a Carlos Berlanga y la Movida madrileña.

Durante su intervención, Pilar Miranda ha destacado que el Ayuntamiento apuesta desde hace tres años por incorporar la cultura a las celebraciones del Orgullo porque "la reivindicación de los derechos del colectivo debe hacerse desde todos los ámbitos para conseguir avanzar hacia una Huelva libre y diversa de manera transversal".

La alcaldesa ha puesto en valor la "importancia" de acercar a la ciudadanía propuestas culturales de primer nivel, señalando que la muestra "ofrece a los onubenses la posibilidad de contemplar obras y autores que difícilmente podrían verse fuera de grandes colecciones e instituciones culturales".

Asimismo, ha defendido la "necesidad" de seguir impulsando una cultura "abierta, plural, accesible y de calidad como herramienta frente a la intolerancia", afirmando que "frente a cualquier forma de odio o exclusión, la respuesta debe seguir siendo más cultura, más educación y más libertad".

Por su parte, Pablo Sycet ha explicado que el título de la exposición parte de un término acuñado por Federico García Lorca a finales de los años veinte y utilizado por algunos miembros de la Generación del 27 para referirse de forma velada a la homosexualidad y a las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo en una época en la que estas realidades permanecían ocultas.

Según ha explicado el comisario, la muestra reúne obras realizadas a lo largo de prácticamente un siglo por artistas vinculados a la cultura Lgtbiq+, desde piezas de los años treinta hasta creaciones contemporáneas de 2026, convirtiéndose en un recorrido por diferentes sensibilidades, lenguajes y disciplinas artísticas.

Además, Sycet ha destacado "especialmente" la presencia de un espacio dedicado a la poesía, origen conceptual de la exposición, donde conviven obras inspiradas en Federico García Lorca con manuscritos de Jaime Gil de Biedma y Juan Cobos Wilkins, además de piezas relacionadas con Gregorio Prieto y Luis Cernuda.

El presidente de la Fundación Olontia ha recordado también la "importancia" de la memoria histórica del movimiento, señalando algunas de las obras expuestas como los carteles creados por Joaquín de Molina para el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria durante los años setenta, concebidos originalmente como herramientas de activismo y reivindicación frente a la legislación represiva de la época.

'El Epentismo Ilustrado' reúne pintura, fotografía, cerámica, poesía, obra gráfica y escultura en torno a la presencia de la cultura Lgtbiq+ dentro de la Colección Olontia de Arte Contemporáneo. La muestra incluye obras de autores como Juan Cobos Wilkins, Luis Cernuda y Jaime Gil de Biedma en el ámbito de la poesía; Jaime Gorospe en fotografía; Antonio Belmonte, Diego Figari, Joaquín de Molina o Faustino Rodríguez en pintura.

También, se incluyen piezas de cerámica de Luis Salaverría, junto a trabajos de otros creadores fundamentales de la cultura española contemporánea como Carlos Berlanga, Guillermo Pérez Villalta, Gregorio Prieto, Rafael Agredano o David Trullo. La exposición podrá visitarse en la recién denominada Sala María Clauss de la Casa Colón hasta el próximo 25 de junio.