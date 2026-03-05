El Centro de la Comunicación acoge una muestra sobre la visita del Cristo de la Sangre a la cárcel de Huelva

Inauguración de la exposición 'Cristo en la Prisión'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha inaugurado la exposición 'Cristo en la Prisión', una muestra fotográfica que abre la programación del II Ciclo de Cuaresma y que recoge la histórica visita del Cristo de la Sangre, de la Hermandad de los Estudiantes, al Centro Penitenciario de Huelva durante la pasada Cuaresma con motivo del Jubileo de la Esperanza.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la propuesta cultural, que podrá visitarse hasta el 1 de abril, Miércoles Santo, está coorganizada por el diario Huelva Información y comisariada por Eduardo J. Sugrañes, y reúne una selección de imágenes captadas durante aquel momento histórico por el fotoperiodista onubense Josué Correa.

La muestra reúne 14 fotografías que narran el desarrollo de un acto que ya forma parte de la historia reciente de la hermandad y de la Semana Santa onubense. Las instantáneas recorren desde la llegada de la imagen al centro penitenciario, su traslado sobre los hombros de las mujeres, la entrega simbólica a los internos y su entronización en el auditorio, hasta los momentos de saetas, la exaltación y el posterior recorrido de regreso por las distintas estancias del patio de la prisión.

A través de estas imágenes, la exposición busca trasladar al visitante la emoción y el significado de una jornada vivida intensamente por los hermanos que pudieron presenciarla. El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha destacado el valor de esta iniciativa cultural, señalando que "es importante no olvidar esta histórica visita que aún recordamos con emoción quienes tuvimos la suerte de vivirla".

"Recuerdo especialmente el silencio que se produjo y el cariño con el que los internos acogieron al Señor", ha manifestado, toda vez que ha subrayado que "en tiempos en los que la fe se pone en duda, aquel acto mostró cómo muchas personas la necesitan y la viven con intensidad".

Al respecto, ha indicado que fue, "sin duda, uno de los momentos más entrañables del Año Jubilar", y desde el Ayuntamiento quieren recordarlo con esta exposición que invitan a todos los ciudadanos a visitar.

Por su parte, el hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes ha agradecido al Centro de la Comunicación "su apuesta por esta exposición, que recoge uno de los mayores hitos vividos en la historia de la hermandad, coincidiendo además con la celebración del 75 aniversario de su fundación".

Asimismo, ha incidido en que fue "un acto complejo de organizar", pero se quedan "con la esperanza que se pudo llevar al centro penitenciario y con la emoción con la que los reclusos recibieron al Cristo de la Sangre".

En la misma línea, el director de Huelva Información, Javier Ronchel, ha destacado la "importancia" de conservar la memoria de acontecimientos como este a través de la fotografía, al tiempo que ha señalado que "el fotoperiodismo tiene la capacidad de detener el tiempo y preservar momentos que forman parte de nuestra historia colectiva".

En este sentido, ha subrayado que esta exposición permite al público "revivir una jornada cargada de simbolismo y de emoción, que trascendió el ámbito cofrade para convertirse en un gesto profundamente humano".

La exposición es de entrada libre y podrá visitarse hasta el 1 de abril en el horario habitual del centro: de lunes a viernes, de 9,30 a 13,30 horas, y en horario de tarde, los martes y jueves, de 17,00 a 20,00 horas. Esta muestra abre la programación del II Ciclo de Cuaresma del Centro de la Comunicación Jesús Hermida, que continuará el próximo viernes, 13 de marzo, a las 19,00 horas, con la segunda edición del encuentro 'Desgranando marchas', protagonizado por el compositor David Hurtado junto a la Banda Municipal de Huelva.

El ciclo concluirá el jueves 19 de marzo, también a las 19,00 horas, con la conferencia performativa 'Vírgenes', del creador onubense Blas López, una propuesta artística que reflexiona sobre el arte de vestir a una imagen mariana desde una mirada contemporánea. Todas las actividades del ciclo son de entrada libre hasta completar aforo.