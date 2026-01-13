El Centro de la Comunicación de Huelva acoge la exposición fotográfica del concurso 'Alas del Odiel'

Exposición fotográfica del concurso 'Alas del Odiel'. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de la Comunicación Jesús Hermida inaugura la programación cultural del 2026 con la exposición del concurso fotográfico 'Alas del Odiel', una iniciativa impulsada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Huelva con el objetivo de poner en valor la riqueza ornitológica del Paraje Natural Marismas del Odiel a través de la fotografía y la creatividad visual.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, la muestra, que se ha inaugurado este martes y se podrá visitar hasta el 20 de enero, recoge una selección de 17 fotografías elegidas por el jurado, entre las que se encuentran las tres ganadoras con el primer, segundo y tercer premio, así como las menciones especiales.

Durante la inauguración, el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico, Nacho Molina, ha destacado que esta exposición "es una oportunidad magnífica para acercar a la ciudadanía la belleza y singularidad de uno de nuestros espacios naturales más emblemáticos, a través de la mirada artística de fotógrafos y fotógrafas de gran nivel".

Asimismo, Molina ha subrayado que 'Alas del Odiel' "nace con vocación de continuidad y refleja el compromiso del Ayuntamiento con la cultura, el medio ambiente y la sensibilización en torno a nuestro patrimonio natural".

El concurso, celebrado por primera vez este año, ha registrado una "notable" participación de fotógrafos, tanto profesionales como aficionados, con un total de 45 inscritos que han presentado 145 fotografías en las que la vida aviar del paraje ha sido la gran protagonista.

El primer premio, dotado con 500 euros, ha recaído en la fotografía 'Rojo Vivo', de Francisco Romero; el segundo premio, con 300 euros, ha sido para 'Atardecer en Marismas', de Antonio Aguilera; y el tercer premio, dotado con 150 euros, para 'Entrega nupcial', de Sara Manga.

Durante el acto de inauguración, Nacho Molina ha felicitado públicamente a los premiados y participantes, agradeciendo "la alta participación de autores y la extraordinaria calidad de las obras presentadas", e invitando a los onubenses a visitar la exposición "para disfrutar de una colección fotográfica que refleja la biodiversidad y la vida de las Marismas del Odiel desde perspectivas muy diversas y sensibles".

Al mismo tiempo, ha entregado diplomas a todos premiados y a los autores de las fotografías seleccionadas por el jurado. La muestra ofrece un recorrido visual por escenas cotidianas de la avifauna del paraje, captando momentos como la alimentación de las aves, la crianza de las crías o instantes de su vida rutinaria en plena marisma.

A través de estas imágenes, el visitante puede apreciar la gran variedad ornitológica de las Marismas del Odiel y las distintas especies que conviven en este espacio natural, siempre con el paisaje del paraje como telón de fondo, aportando a la exposición una notable belleza estética y naturalista.

El certamen 'Alas del Odiel' se enmarca dentro de las propuestas culturales del Ayuntamiento de Huelva para fomentar la creación artística y la concienciación medioambiental, poniendo el foco en el Paraje Natural Marismas del Odiel, declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO. La exposición podrá visitarse en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida hasta el 20 de enero, con entrada libre y en horario de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas y las tardes de martes y jueves de 17,00 a 20,00 horas.