Las Colombinas 2026 de Huelva estrenarán la primera fase del nuevo recinto junto a la Ría

Visita al Recinto Colombino - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, acompañada por la práctica totalidad del equipo de Gobierno implicado en la organización de las Fiestas Colombinas, ha visitado este martes el recinto ferial para supervisar los últimos trabajos antes del encendido del alumbrado y comprobar sobre el terreno el avance de las principales novedades de una edición que supondrá un antes y un después para el futuro del recinto.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante la visita, la alcaldesa ha asegurado que la "gran novedad" es que estas Colombinas "serán las primeras en utilizar una parte de los terrenos recuperados del antiguo Tiro de Pichón". "Los ciudadanos empezarán a visualizar el recinto ferial que queremos construir para las próximas generaciones, por lo que el Ayuntamiento ha cumplido".

Tras la recuperación efectiva de la totalidad de los terrenos, el Ayuntamiento ha acelerado los trabajos de demolición, limpieza y acondicionamiento para hacer posible que esta primera fase pueda utilizarse ya durante las fiestas.

Aunque todas las actuaciones ejecutadas tienen carácter provisional, forman parte del compromiso del equipo de Gobierno para construir un nuevo recinto ferial abierto definitivamente a la ría.

UN NUEVO ESPACIO DE CONCIERTOS MIRANDO A LA RÍA

La "principal transformación" será el traslado del recinto de conciertos a los terrenos recuperados. El nuevo espacio ocupa cerca de dos hectáreas, prácticamente el doble de superficie que el anterior, dando respuesta al "extraordinario crecimiento" experimentado por la programación musical gratuita.

Además, se han habilitado nuevas zonas para el público, un vallado perimetral de protección de más de 600 metros lineales, aseos, barras, una plataforma accesible para personas con movilidad reducida, iluminación específica que permanecerá encendida tras los conciertos por motivos de seguridad y una nueva orientación del escenario hacia el Gol Sur del Nuevo Estadio Colombino.

Esta nueva disposición "permitirá mejorar notablemente la calidad acústica y evitará que la música interfiera en el normal funcionamiento de las casetas". Para acceder al nuevo recinto de conciertos se ha habilitado un corredor peatonal accesible desde el propio recinto ferial, situado junto al Centro de Coordinación Operativa Municipal, a la derecha de la portada, dando continuidad a la calle La Niña, que incluye un recorrido accesible para personas con movilidad reducida.

UN NUEVO ACCESO

Otra de las actuaciones "más importantes" ha consistido en la ampliación de la calle Manuel de Falla, que incorpora casi 1.000 metros cuadrados más mediante nuevo asfaltado y acerado.

El nuevo acceso facilitará especialmente la movilidad durante los espectáculos piromusicales, al permitir una salida mucho más amplia y directa hacia el Paseo de la Ría, evitando las aglomeraciones que tradicionalmente se producían tras los fuegos artificiales.

Las Colombinas 2026 incorporan además cambios organizativos. El antiguo espacio destinado a los conciertos albergará ahora el tradicional Zoco de artesanía, mejorando la distribución general del recinto y ampliando el espacio disponible para churrerías, turrones, tómbolas y otros establecimientos.

UNA PORTADA DEDICADA AL CENTENARIO DEL PLUS ULTRA

La visita ha comenzado precisamente junto a la portada monumental, prácticamente finalizada. Este año recrea el histórico arco levantado por Huelva en la calle Concepción para recibir a los protagonistas del vuelo del Plus Ultra, con motivo del centenario de aquella gesta aeronáutica y de la dedicatoria de las Colombinas a Palos de la Frontera.

Con unas dimensiones de 20 metros de anchura, 16 metros de altura y dos metros de profundidad, incorpora los tres arcos monumentales originales, los nombres de Ramón Franco, Julio Ruiz de Alda, Juan Manuel Durán y Pablo Rada, así como los escudos de España, Huelva y Argentina, convirtiéndose en un homenaje a la memoria histórica y a la vocación atlántica de la ciudad.

APARCAMIENTOS Y EMTUSA

El recinto colombino ofrece más de 4.500 plazas de aparcamientos y 350 para personas con movilidad reducida distribuidas en tres zonas de aparcamiento. Por su parte, Emtusa volverá a reforzar el servicio con las líneas especiales RC.1, RC.2, RC.3, RC.6, RC.7 y RC.8, que funcionarán diariamente entre las 21,30 horas y las 6,00 horas de la madrugada, con tarifas especiales y venta anticipada del billete de regreso.

PUNTOS DE LUZ, ACCESIBILIDAD Y NÚMEROS

El recinto contará este año con un "despliegue histórico" de iluminación. En total se instalarán 1.413.096 puntos de luz, repartidos entre 138 arcos, 27.848 lámparas en guirnaldas, 52 proyectores, 9 pórticos y una portada monumental que por sí sola incorporará 148.320 puntos de luz LED.

En materia de limpieza, un importante dispositivo extraordinario con una media de 25 operarios diarios de refuerzo, dos camiones recolectores de residuos, cinco camiones cisterna, cuatro barredoras mecánicas y el mantenimiento permanente de los aseos públicos durante todo el horario de apertura del recinto.

En el ámbito social, se volverá a impulsar el programa 'Fiesta en Igualdad: + Salud + Respeto = Diversión'. Para ello, se instalarán junto a la portada y la Caseta Municipal espacios informativos en colaboración con Cruz Roja, la Junta de Andalucía y la Asociación Cívica para la Prevención, donde se ofrecerá información sobre prevención de la violencia machista, consumo responsable, infecciones de transmisión sexual, delitos de odio y conductas discriminatorias, además de distribuir preservativos y alcoholímetros.

La campaña se extenderá a las 62 casetas del recinto mediante códigos QR con información del Punto Violeta y materiales de sensibilización de la iniciativa 'Menores 0,0'' destinada a prevenir el consumo de alcohol entre menores y facilitar pautas de actuación a los responsables de las casetas.

Como parte de las medidas de inclusión y conciliación, las Colombinas volverán a reservar diariamente, entre las 20,00 y las 22,00 horas, una franja sin ruido en la zona de atracciones para facilitar el disfrute de las personas con trastorno del espectro autista. Además, el recinto contará del 29 de julio al 3 de agosto con un servicio gratuito de ludoteca, abierto de 22,00 a 03,00 horas junto a la portada y la Caseta de Exposiciones, mientras que la Caseta Municipal acogerá cada noche actividades dirigidas al público infantil.

El miércoles 29 de julio, coincidiendo con la inauguración oficial de las fiestas, se celebrará el tradicional Día del Niño, con descuentos especiales en las atracciones tanto infantiles como de adultos.

Las Colombinas contarán con 350 plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida, ubicadas en la zona asfaltada más próxima al recinto; la adaptación de todos los aseos públicos; el mantenimiento de una plataforma accesible en la zona de conciertos, con itinerarios señalizados y un refuerzo específico de seguridad para asegurar su uso exclusivo por personas que lo necesiten; las ya consolidadas; 'Colombinas sin ruido'; y la presencia de intérprete de lengua de signos en todos los actos oficiales de las fiestas.

Por último, las Colombinas contarán con 145.000 metros cuadrados de recinto, distribuidos entre parque de atracciones, zonas peatonales, casetas y el nuevo espacio de conciertos de 18.000 metros cuadrados.

En números, 62 casetas, cerca de 160 instalaciones complementarias, 26 atracciones de adultos, 28 atracciones infantiles, 20 puestos del Zoco, 22 casetas de tiro,cinco tómbolas, siete espectáculos, cinco bares, dos bingos y tres chocolaterías, diez puestos de algodón dulce, diez puestos de turrones, cuatro heladerías y siete hamburgueserías.