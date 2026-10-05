La Feria del Libro de Huelva celebra su 50 aniversario del 16 al 25 de octubre con 22 stands en la plaza de Las Monjas

Presentación de la 50 edición de la Feria del Libro de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Feria del Libro de Huelva, que este año alcanza su 50 edición, se celebrará del 16 al 25 de octubre en la Plaza de Las Monjas, con la participación de 22 stands de librerías y editoriales, además de instituciones, universidades y fundaciones.

La cita está organizada por el Ayuntamiento de Huelva en colaboración con la Asociación de Librerías de Huelva y la FOE. La programación incluye presentaciones y firmas de libros, encuentros con autores, clubes de lectura, recitales, talleres, cuentacuentos y actividades infantiles, además de propuestas vinculadas al cómic, la poesía y la literatura infantil y juvenil.

La Junta de Andalucía participa con un stand institucional del Servicio de Publicaciones, que acercará al público títulos relacionados con la investigación y el patrimonio cultural, catálogos de exposiciones y publicaciones de la Consejería. El Centro Andaluz de las Letras ofrecerá diferentes encuentros literarios.

La UNIA volverá a contar con un espacio propio y ha preparado la denominada 'Biblioteca humana', que se celebrará el jueves 22 de octubre y en la que dos mujeres compartirán sus experiencias personales y cómo la escritura y los libros han sido importantes en sus vidas.

Igualmente, la Fundación Caja Rural del Sur contará con un stand solidario y la recaudación íntegra de los libros vendidos en este espacio se destinará a la ONG 'Érase una vez'.

PROGRAMACIÓN

La programación arrancará el 16 de octubre a las 17,00 horas en el Espacio UNIA con el encuentro y firma de 'Huelva sumergida: Historias de barcos, navegantes y naufragios', de Paco Muñoz.

A las 18,00 horas tendrá lugar el cuentacuentos 'Ñac Ñac', seguido a las 19,00 horas por la charla con el autor galardonado con el Premio Díaz Hierro. De forma paralela, el puesto de Pábilo Editorial acogerá el encuentro y firma de 'Injusticia divina', de Iván Regueira y Juanfe Ahumada.

A las 19,30 horas, la Librería Dorian contará con la firma de 'Escribiendo con fuego' (Grijalbo), de S.J. García, mientras que la jornada inaugural concluirá a las 20,00 horas con el acto institucional del 50º aniversario de la cita literaria en el Espacio UNIA.

El sábado 17 comenzará a las 11,00 horas con los cuentacuentos de 'Cirilo, el dragón detective' y 'El fantasma Avelino busca oficio' (Anaya), de Cinta Jiménez, e igualmente se presentará 'Manuel Vázquez López: su legado y su época' (Consejería de Cultura y Deporte, 2025), de Antonio A. Gómez Gómez, ambos en el Espacio UNIA.

A lo largo de la mañana firmarán autores como Rocío Valderas ('A un pasito de la luna'), Desirée Acevedo (álbumes ilustrados), Marta Vega, Ana Creswell ('Más que una película') y Rosario Fernández Ruiz-Adame ('Un descubrimiento inesperado').

A las 12,00 horas, José Juan Díaz Trillo presentará 'Será de noche' (Hiperión) en el Espacio UNIA, obra que firmará posteriormente a las 13,00 horas en la Librería Saltés. A las 13,00 horas destacan también las presentaciones de 'Besos en la frente', de María Izquierdo Vázquez y Mercedes Galán Arteaga; 'Balada de pájaro ausente' (Sloper), de Carlos Torrero; y la firma de 'La novela de Doñana' (Ed. Fundación José Manuel Lara), de Juan Villa.

Por la tarde, el sábado contará con la presentación de 'La historia más bonita' (Niebla), de Sergio Valdés (17,00 horas); un taller de escritura creativa impartido por Desdémona (17,00 horas); y firmas de Juan Maíllo ('El palacio de nitrógeno'), Reyes Vargas ('La herida invisible'), Félix Amador ('Un asesino que lee historias de amor') y Encarna Miranda ('Tardes de marea').

Las actividades vespertinas continuarán con encuentros con los autores Clara Duarte (18,00 horas), Jaime Riba (19,00 horas), Teresa Suárez con 'La voz de Tarteso' (20,00 horas) y Miguel Pardeza con 'Los últimos días de Alejandro Reig' (Renacimiento, 20,00 horas).

El domingo 18 se retomarán las presentaciones de Antonio A. Gómez Gómez, José Juan Díaz Trillo, Carlos Torrero y Juan Villa. Por la tarde destacan la presentación de 'Estación Sur' (Niebla), de José Ángel Lucena (17,00 horas); un 'Escape Room' temático sobre 'El Retrato de Dorian Gray' (19,00 horas) y la presencia de Miguel Pardeza a las 20,00 horas.

ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS

La semana lectiva del 19 al 23 de octubre concentrará por las mañanas las actividades concertadas con colegios en el Espacio UNIA. El lunes 19 y el martes 20 se representarán los cuentacuentos 'En este cuento no hay ningún lobo feroz', de Carmen Rocío Calañas Pérez, y el cuento bailado 'Juan Salvador Gaviota', de Alfonso Carmona Marín.

En el tramo de tarde del lunes 19 destacan la presentación de 'Días de Cómics. Cuarta Temporada' y 'Revuelta de los indios pueblo' (17,00 horas), así como los encuentros y firmas de 'Los que rezan en la oscuridad' (Niebla), de Manuel Jesús Soriano Pinzón (19,00 horas), y 'El ministro colombino. Honorio Conejo Carvajal' (Niebla), de Enrique Nielsen (20,00 horas).

El martes 20 habrá una mesa redonda con Ansares (17,00 horas), una charla sobre autismo a raíz de la obra 'El delator necesario', de Amelia Uceda (18,00 horas), la presentación de 'Gramática del desorden' (Premio Poesía JRJ 2026 de la Diputación de Huelva), de Enrique Zumalabe (19,00 horas), y el encuentro con Mario Martin por 'CMYK' (Pepitas, 20,00 horas).

El miércoles 21 las mañanas escolares acogerán la presentación de '+10.000 de aura. Manual de supervivencia para adolescentes del siglo XXI', de Virginia Canterla (11,00 horas). Por la tarde se presentarán 'Adamuz, el último tren' (Niebla), de Elena Fragío (17,00 horas); 'El dedo en los labios', con Lola Pons (18,00 horas); y la actividad de la Academia K-pop a cargo de Lucía Santos (18,00 horas).

El jueves 22 y el viernes 23 la programación infantil para colegios contará con el cuento teatralizado 'Daniela Pirata', de Susana Álvarez Pérez (11,00 horas).

Las tardes de estas jornadas albergarán propuestas como la iniciativa 'Biblioteca humana. Leer para querer' con Anabel Domínguez y May R. Ayamonte (jueves, 17,00 horas); la presentación de 'Una novela de bandoleros' (Alianza Editorial), de Alejandro Marín (viernes, 17,00 horas); el encuentro con Isabel San Sebastián (viernes, 18,00 horas); y la presentación del libro biográfico 'Pepe Roca: memoria emocional de un músico de leyenda', de Ramón Llanes (viernes, 19,00 horas).

CIERRE DE LA FERIA

El sábado 24 se iniciará a las 11,00 horas con la presentación infantil de 'El mosquito que cabalgaba a lomos de un guepardo', de Ana Belén Marchal e Ingrid Busto Navas. Durante la mañana firmarán autores como Diego Vaya ('Al final de las voces') y Diego Lopa ('Las caras de Huelva').

A partir de las 17,00 horas del sábado tendrá lugar un encuentro de la Unión Nacional de Escritores Españoles, junto a la presentación del libro 'Carolina. Crónica de la mejor deportista española de todos los tiempos', de Tomás García (19,00 horas), y la presentación del homenaje 'Juan José Oña: érase un hombre a la cultura pegado' y la obra 'La pelota está en el tejado' (Diputación de Huelva), de Ana Clara de la Fuente, Juan de la Cruz y Antonio Minchón (20,00 horas).

La feria finaliza el domingo 25 de octubre. A las 11,00 habrá un taller infantil de dumplings de Halloween en la Librería Copy Pintor, seguido por un encuentro con Ángeles González Sinde a las 12,00 horas y la firma de 'Cómo dormir a tus monstruos' (Apuleyo), de Joaquín Gómez (13,00 horas).

Por la tarde se presentan 'Donde no cabe el olvido. Tu recuerdo' (OKTO), de María Ángeles González (17,00 horas); 'Cenizas de abril' (Libro Feroz), de Manuel Moya (18,00 horas); un encuentro con Inés Garber (18,00 horas); la presentación de 'Amado Gurú' (Almuzara), de J. J. Benítez (19,00 horas); un encuentro con Rodrigo Cortés (19,00 horas); 'Somos lo que escuchas' (Nazarí), de Fermín Cabanillas (19,00 horas); y la presencia del escritor Paul Pen a las 20,00 horas.