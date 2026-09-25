La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva 2026 estará dedicada al municipio de Beas

Presentación de la Feria de Otoño y del Caballo de Huelva, con la asistencia de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria de Otoño y del Caballo de Huelva ya tiene cartel para su edición de 2026, una imagen que este año llega tras haber sido seleccionada mediante un concurso organizado por la Asociación Huelva Ecuestre, en el que han participado un total de once artistas. La propuesta ganadora, obra del artista onubense Jesús García Osorno, será la encargada de representar una Feria que este año, además, estará dedicada al municipio de Beas.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, una edición, ha explicado la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, que incorpora cambios en la distribución de los espacios para "dar respuesta al crecimiento de la Feria y, al mismo tiempo, proteger al máximo el Parque Alcalde Juan Ceada Infantes".

Este cambio, ha continuado la alcaldesa, tiene además "un significado especial", porque permitirá comenzar a disfrutar de "esa nueva Huelva que mira al mar". En este sentido, la alcaldesa ha vinculado esta nueva configuración de la feria con el proceso de transformación del frente de la ría y con proyectos como la ampliación del Muelle de Levante y el soterramiento de la avenida de Hispanoamérica "que avanzan hacia el objetivo de unir definitivamente la ciudad con su ría".

Así, la pista de exhibiciones y la nueva calle de casetas se trasladarán a terrenos del Puerto, una ampliación que permitirá disponer de más espacio para una feria que "continúa creciendo". Tras descubrir el cartel, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha felicitado al autor por una obra que ha definido como "magnífica" y ha destacado "especialmente" que este cartel es el resultado del primer concurso convocado para elegir la imagen.

En este sentido, ha felicitado a García Osorno "por haber conseguido que su obra represente a nuestra Feria este año". La obra está realizada en óleo sobre tabla con unas dimensiones de 50x70 centímetros.

El cartel de la Feria de Otoño y del Caballo 2026 se articula en torno a tres ejes "fundamentales": el color, donde los tonos rojizos, granates, ocres y rosados "refuerzan la identidad otoñal aportando una atmósfera cálida, elegante y pasional"; el caballo, que se erige como protagonista absoluto e hilo conductor con un carácter monumental de corte lusitano, morro convexo y pelaje tostado en tonos siena coordinados con la paleta elegida mientras azuza con su pata; y las flores y frutos, un abundante universo compuesto especialmente por rosas y granadas que remiten al otoño, la naturaleza y la riqueza de la tierra.

Este conjunto floral sirve de marco para "un diseño tipográfico rotundo y contemporáneo", en el que la imagen de la Virgen de los Clarines también es protagonista, en una composición que une la esencia ecuestre de la celebración con el municipio al que se rinde homenaje en esta edición.

Precisamente, Pilar Miranda ha agradecido al alcalde de Beas, José Leñero, y a todos los vecinos del municipio su presencia en la presentación y ha señalado que Beas es "un pueblo de profunda tradición ecuestre, de gente que lleva con orgullo sus raíces, su nombre y sus tradiciones, así que es un honor teneros como pueblo homenajeado".

La alcaldesa también ha destacado el papel de la Asociación Huelva Ecuestre y su presidenta, Ana Tejero, en la consolidación del carácter ecuestre de la Feria, con propuestas como el paseo de caballos, los enganches, las exhibiciones y la doma vaquera, "porque Huelva es una provincia de caballos, de ganaderías y de una enorme afición, y durante estos días queremos que todo ese patrimonio y esa tradición llenen nuestra ciudad de belleza y de espectáculo".

Por su parte, el alcalde de Beas ha agradecido al Ayuntamiento de Huelva y a la organización de la Feria este reconocimiento, destacando "el orgullo que supone para el municipio formar parte de una celebración que pone en valor las tradiciones, la cultura ecuestre y los vínculos que unen a Huelva con los municipios de su provincia".

La presidenta de la Asociación Huelva Ecuestre, ha expresado su más "sincero" agradecimiento al Ayuntamiento de Huelva, al Ayuntamiento de Beas como pueblo invitado de esta edición, a la Diputación Provincial, a la Junta de Andalucía y a la Autoridad Portuaria por su implicación constante en consolidar este proyecto, así como a sus compañeros de la junta y socios de la Asociación Huelva Ecuestre por hacer un gran equipo".

Tejero también ha tenido unas palabras de recuerdo para todos los artistas participantes, "cuya mayor concurrencia este año nos llena de orgullo y demuestra que esta feria querida por los onubenses ha venido para quedarse y sigue creciendo" destacando que en esta ocasión, "un cartel anunciador de composición más sencilla respecto a ediciones anteriores, pero no por ello menos impactante".

Por último, el autor del cartel, ha asegurado que ganar este concurso "supone un soplo de aire fresco" y una motivación para seguir explorando otras facetas de su trabajo y ha asegurado que su carrera siempre ha estado muy ligada a la cartelería cofrade y a las hermandades, "una disciplina muy exigente y con mucha simbología". "Pero siempre me ha gustado pintar animales y, en este caso, he podido explorar esa faceta a través del caballo, con unos colores y una composición diferentes a los que suelo utilizar".

"Estoy muy agradecido al jurado y a la Asociación Huelva Ecuestre por apostar por una propuesta que considero un salto evolutivo respecto a los carteles anteriores de la Feria. Creo que han tenido la valentía de apostar por una imagen diferente, con un diseño muy publicitario y contemporáneo, que mantiene además una gran legibilidad y capacidad de reclamo", ha concluido.

La Feria de Otoño y del Caballo 2026 se celebrará del 9 al 11 de octubre y volverá a convertir Huelva en punto de encuentro para disfrutar de sus tradiciones, pero también de una importante actividad económica vinculada a la celebración.

Moda y artesanía flamenca, hostelería, comercio, decoración, catering, transporte y otros sectores encuentran en estos días una oportunidad para generar actividad. Igualmente, hay que recordar que la Feria mantendrá su carácter abierto y participativo, con una Caseta Municipal de entrada libre que volverá a contar con artistas y grupos de Huelva como protagonistas, junto a la caseta del pueblo de Beas, las de las hermandades, la del Puerto de Huelva y el conjunto de actividades ecuestres y de ocio programadas.