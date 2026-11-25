Jurado del XXVI Premio Diego Díaz Hierro de Investigación de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jurado del XXVI Premio Diego Díaz Hierro de Investigación ha acordado conceder el galardón al trabajo titulado 'El linaje de los Garrocho en Huelva: bosquejo histórico de una familia contra el corso berberisco', del que son autores Jesús Hernández Sande y Rubén Fernández Rentero.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, tal y como recoge el acta del jurado, ha sido elegido por "tratarse de un brillante trabajo de investigación histórica, sustentado en una importante aportación de documentación inédita que permite ampliar y profundizar en el conocimiento de la familia Garrocho y de amplias parcelas de la historia de Huelva durante los siglos XVI, XVII y XVIII".

Asimismo, el jurado ha valorado "especialmente" la capacidad de esta investigación para "reconstruir, con rigor y profundidad, la trayectoria de uno de los linajes más relevantes de la Huelva de la Edad Moderna".

El estudio aborda, entre otros aspectos, la figura de Andrés de Vega Garrocho, su patronato sobre el convento de San Francisco, la actividad corsaria de sus descendientes en la costa y la desaparecida casa-palacio de la calle La Fuente, ofreciendo "un análisis consistente de la realidad histórica onubense de aquella época".

De este modo, la obra viene a cubrir una importante laguna historiográfica sobre una familia cuyo protagonismo en la vida de la antigua villa de Huelva había permanecido hasta ahora parcialmente difuminado entre la realidad histórica y la tradición legendaria.

Entre los siglos XVI y XVII, los Garrocho alcanzaron una posición de enorme influencia en la localidad, sustentada en su riqueza, procedente del negocio de las pesquerías, sus amplias propiedades y el comercio indiano, así como en su prestigio y cercanía a los duques de Medina Sidonia y en su papel protagonista en la defensa de Huelva.

La confluencia de estos factores les permitió ejercer una notable influencia en los asuntos locales y controlar durante décadas algunos de los principales cargos del cabildo.

El trabajo de Hernández Sande y Fernández Rentero pretende ofrecer un estudio profundo y sistemático de las principales personalidades de este linaje. Para ello, analiza tanto su dimensión local y familiar --sus relaciones privadas, sus funciones en la defensa de la villa y su participación en la vida pública a través de distintos cargos municipales-- como sus vínculos con instituciones y poderes de mayor alcance, entre ellos la Corona, la corte ducal de Sanlúcar y la Casa de la Contratación de Sevilla.

Igualmente, la investigación sigue, en la medida que lo permiten las fuentes documentales, la trayectoria de aquellos miembros de la familia que participaron en campañas militares y operaciones fuera de la Península, profundizando en los acontecimientos en los que estuvieron directamente implicados y en sus aportaciones particulares.

El jurado del XXVI Premio Diego Díaz Hierro ha estado presidido por el concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, y ha contado con el secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Albea, como secretario.

Han formado parte también del jurado, en calidad de vocales, Rosario Márquez Macías, catedrática de la Universidad de Huelva en el área de Historia de América; Manuel José de Lara Ródenas, catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Huelva; y Cristina Ramos Cobano, profesora permanente laboral de la Universidad de Huelva en el área de Historia Contemporánea y Premio Diego Díaz Hierro de Investigación 2008.