Miguel Ríos, James Rhodes, Rocío Márquez o Farruco, propuestas para el otoño en la ciudad de Huelva

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, durante la presentación de la programación cultural del otoño. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Miguel Ríos, James Rhodes, Rocío Márquez, Farruco, Annie, 'Jekyll & Hyde', el Ballet de Kiev o Cantajuego encabezan la programación, con cerca de 40 propuestas, del Gran Teatro y la Casa Colón para este otoño, que gestiona el Ayuntamiento de Huelva.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha presentado este martes la programación cultural para los meses de septiembre a diciembre compuesta por música, teatro, danza, musicales, flamenco, magia, cine, circo y espectáculos familiares para "consolidar una programación estable durante todo el año, reforzar el papel de Huelva como referente cultural y ofrecer alternativas de ocio y cultura para todos los públicos".

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha destacado que "se sigue avanzando en un modelo cultural que apuesta por la calidad, la estabilidad y la diversidad", con una agenda "capaz de atraer grandes artistas, apoyar el talento onubense y ofrecer propuestas para todas las edades y todos los gustos".

El edil ha asegurado que "esta programación demuestra que la cultura ocupa un lugar prioritario en la acción de gobierno municipal". "No presentamos únicamente un calendario de espectáculos; presentamos un proyecto cultural de ciudad que contribuye a hacer de Huelva una capital cada vez más viva, más dinámica y más atractiva".

En este sentido, Molina ha señalado que "la cultura también genera riqueza, dinamiza el comercio, la hostelería y el turismo y proyecta una imagen moderna de la ciudad". Queremos que Huelva siga formando parte de las grandes giras nacionales y que cualquier onubense pueda disfrutar de espectáculos de primer nivel sin salir de su ciudad".

Asimismo, el responsable municipal ha subrayado que la programación es para todos los públicos, "sin olvidar el firme compromiso de este Ayuntamiento con los artistas de la tierra, que vuelven a tener un papel protagonista".

CERCA DE 40 PROPUESTAS

La temporada arrancará el 5 de septiembre con 'Entresueños', una propuesta que conmemora el 50 aniversario del Teatro de las Marismas, una de las compañías fundamentales de la historia de las artes escénicas onubenses. Ese mismo mes pasarán por la ciudad Astola, una de las voces más reconocidas del pop-flamenco andaluz; Miguel Ríos, que llegará a la Casa Colón con su gira 'El Último Vals'; el onubense Cristian de Moret, referente de la nueva creación flamenca; el espectáculo de danza contemporánea 'Fronterizas', nominado a los Premios Max; y la zarzuela 'La del Manojo de Rosas', interpretada por el Teatro Lírico Andaluz.

Octubre será uno de los meses "más intensos". La Banda Sinfónica Municipal abrirá el mes con el Concierto Otoño Iberoamericano, una cita ya consolidada dentro de su temporada. El Gran Teatro recibirá además al Mago Shado, uno de los ilusionistas españoles con mayor proyección internacional; a la cantante onubense Lorena Ternero, que celebrará sobre el escenario más de tres décadas de trayectoria artística; y a la chirigota del Bizcocho, flamante ganadora del primer premio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz.

La programación continuará con el estreno del nuevo proyecto audiovisual de la artista onubense Pirámida; la representación de 'Divinas Palabras', de Atalaya, considerada una de las compañías teatrales más prestigiosas del panorama nacional; el espectáculo familiar 'Pica Pica'; el concierto del pianista onubense Juan Carlos Zafra; y la comedia 'Mejor no decirlo', protagonizada por Imanol Arias y María Barranco.

Uno de los grandes atractivos del mes llegará el 29 de octubre con 'Música en conexión', propuesta de la Banda Sinfónica Municipal que convertirá al público en parte activa del concierto mediante una experiencia inmersiva en la que los asistentes participarán creando sonidos sincronizados con la música

Por otra parte, noviembre comenzará con el homenaje de Maile Navarro a Rocío Jurado, una cita que pondrá en valor el talento de esta artista onubense, y continuará con la representación teatral de 'Todas las mujeres que habito', una propuesta que invita a la reflexión sobre la identidad y el papel de la mujer en la sociedad.

La música volverá a ser protagonista con IM-PULSE, considerado uno de los mejores tributos europeos a Pink Floyd, antes de dar paso a dos de los grandes acontecimientos de la temporada con los musicales 'Annie' y 'Jekyll & Hyde', dos grandes producciones de Theatre Properties que convertirán de nuevo a Huelva en parada obligada dentro del circuito nacional de musicales.

Uno de los momentos "más especiales" llegará con la actuación de Rocío Márquez, una de las artistas onubenses con mayor reconocimiento internacional, que presentará en su ciudad 'Himno Vertical', un proyecto innovador que vuelve a situarla entre las grandes referencias del flamenco contemporáneo. La Banda Sinfónica Municipal completará la programación del mes con 'Hello Adele Sinfónico', un concierto muy especial que contará con la colaboración de la cantante onubense Rosam, cuya extraordinaria voz permitirá recorrer algunos de los grandes éxitos de la artista británica en formato sinfónico.

Por otro lado, en diciembre, la música, el flamenco y las propuestas familiares volverán a ocupar un lugar destacado. Las actividades arrancarán con la Muestra de Teatro de Calle Familiar, una cita que acercará las artes escénicas al espacio público y permitirá disfrutar del teatro y el circo en familia. El calendario continuará con la tradicional Zambomba Solidaria, encabezada por Farruco, una cita ya consolidada en la programación navideña, y con el concierto de Juanlu Montoya, uno de los artistas revelación del panorama musical actual.

La Casa Colón acogerá además la proyección del documental 'Antonio, el Bailarín de España', así como uno de los grandes espectáculos flamencos de la temporada, 'Pura Verdad Flamenco', que reunirá sobre un mismo escenario a Kiki Morente, Lin Cortés, Sandra Carrasco, Belén López y Enrique Heredia 'Negri'.

La programación navideña continuará con 'Así Canta Jerez', una de las zambombas con mayor prestigio del país, que celebra quince años llevando la tradición navideña jerezana por los principales escenarios españoles. El público onubense tendrá además la oportunidad de disfrutar de uno de los pianistas más reconocidos del panorama internacional, James Rhodes, cuya particular forma de acercar la música clásica ha conquistado a miles de espectadores en todo el mundo.

Los más pequeños volverán a tener un espacio protagonista con 'Cantajuego', una de las propuestas familiares más esperadas de cada temporada, antes de que el Ballet de Kiev ponga el broche de oro a la programación con 'El Cascanueces', uno de los grandes clásicos de la Navidad.

Finalmente, el 22 de diciembre, la Banda despedirá el año con el tradicional 'Concierto de Navidad', con un repertorio de valses, polkas y mucho humor que volverá a llenar de ambiente navideño el Gran Teatro.

APUESTA POR EL TALENTO ONUBENSE

La programación vuelve a reservar un espacio preferente para los artistas de la provincia, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento con la promoción de la creación local. Cristian de Moret, Lorena Ternero, Pirámida, Juan Carlos Zafra, Maile Navarro, Rosam o Rocío Márquez son algunos de los nombres propios que compartirán cartel con figuras nacionales e internacionales en una programación que demuestra que Huelva "cuenta con un extraordinario potencial creativo".

La mayoría de las entradas para los espectáculos incluidos en esta programación ya se encuentran disponibles o se irán incorporando progresivamente a través de entradas.huelva.es y de la taquilla del Gran Teatro. Como excepción, las entradas para los conciertos de Miguel Ríos y Así Canta Jerez podrán adquirirse exclusivamente a través de la plataforma Giglon.