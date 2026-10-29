'The Mystery Man' llega a Huelva para ofrecer una experiencia inmersiva en torno a la Sábana Santa

Presentación en el Ayuntamiento de Huelva de la muestra 'The Mystery Man' . - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La exposición internacional 'The Mystery Man', promovida por Óptima Cultura, una propuesta que combina historia, arte, ciencia, tecnología y espiritualidad en torno a la figura representada en la Sábana Santa de Turín, llegará a Huelva el próximo 19 de noviembre y permanecerá abierta al público hasta febrero de 2027 en la parroquia mayor de San Pedro.

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, la muestra, que ha recorrido ya tres continentes y cinco países, ofrecerá a los visitantes una experiencia inmersiva cuyo principal atractivo es una reconstrucción anatómica hiperrealista, a tamaño natural, del denominado 'Hombre de la Sábana Santa'.

El concejal de Cultura y Patrimonio Arqueológico del Ayuntamiento de Huelva, Nacho Molina, ha presentado esta iniciativa como una propuesta de "gran impacto visual y narrativo" que "invita a acercarse, desde una mirada contemporánea, al misterio y a la huella histórica de la figura representada en el lienzo", a través de una exposición "concebida para el gran público, que combina el rigor divulgativo con una puesta en escena inmersiva, capaz de convertir la visita en un recorrido cultural y emocional, que se va a llevar a cabo además en un espacio tan emblemático de la ciudad como es la parroquia mayor de San Pedro".

Igualmente, el concejal ha subrayado que 'The Mystery Man' va "más allá de una exposición convencional", ya que "no se trata de una propuesta que se limita a mostrar una colección", sino de "una experiencia que invita a detenerse, observar, aprender y reflexionar".

En este sentido, ha valorado las iniciativas que permiten "dar nuevos usos culturales a los espacios patrimoniales" y "establecer así un diálogo entre la historia y las propuestas contemporáneas".

Por otro lado, el coordinador de 'The Mystery Man' y representante de Óptima Cultura, Higinio Almagro, ha expresado su satisfacción por incorporar Huelva al recorrido internacional de la exposición y ha agradecido "el respaldo de la Hermandad de la Santa Cruz, del Ayuntamiento y de las entidades que han hecho posible su llegada".

"'The Mystery Man' propone acercarnos al misterio del hombre de la Síndone, del hombre de la Sábana Santa de Turín, desde la historia, el arte, la investigación y la espiritualidad, pero es una exposición concebida, pensada y diseñada para todos los públicos, creyentes y no creyentes, ya que quienes se acerquen desde la fe encontrarán un espacio de contemplación y espiritualidad, mientras que quienes lo hagan desde la historia, la ciencia, el arte o la tecnología podrán vivir una experiencia de descubrimiento. Queremos que la Sábana Santa deje de ser una imagen para convertirse en una auténtica experiencia", ha apuntado.

Almagro ha destacado también el carácter "excepcional" de la parroquia mayor de San Pedro como sede de la muestra, "tanto por su valor histórico como por la posibilidad de integrar en el recorrido elementos artísticos y patrimoniales del propio templo", por lo que "aspira a atraer no solo al público de Huelva y su provincia, sino también a visitantes de territorios cercanos, como Sevilla, Badajoz y el sur de Portugal".

XXV ANIVERSARIO CANÓNICO

La llegada de 'The Mystery Man' tiene un "significado especial" para la Hermandad de la Santa Cruz, ya que la exposición servirá como clausura de los actos conmemorativos de su XXV Aniversario Canónico. La iniciativa responde a la voluntad de la corporación de incorporar al programa una actividad de carácter formativo y apostólico vinculada al conocimiento de la Sábana Santa.

El hermano mayor de la Hermandad de la Santa Cruz, Rafael Millán, ha destacado el esfuerzo realizado para conseguir que la muestra recale finalmente en Huelva, "dada la elevada demanda que tiene por parte de ciudades de distintos países", pero "por fin, después de largas conversaciones, viene a la ciudad". "Dentro de nuestro aniversario queríamos tener una acción formativa y apostólica que creíamos que era ideal".

Millán ha mostrado su satisfacción por haber hecho realidad esta iniciativa y ha animado a los onubenses y a los visitantes de otras provincias y del sur de Portugal a conocerla. "Es una exposición única, digna de ver y estoy convencido de que despertará el interés del público por la fuerza de su propuesta y por la experiencia que ofrece al visitante".

El hermano mayor ha agradecido asimismo la colaboración del Ayuntamiento de Huelva y de todas las personas y entidades que han contribuido a hacer posible la llegada de la exposición, "que constituye uno de los hitos destacados de la programación conmemorativa de la hermandad".

Concretamente, la exposición ocupará unos 155 metros cuadrados en la parroquia mayor de San Pedro y estará organizada en diferentes espacios que permitirán al público aproximarse a la historia de la Sábana Santa y a las investigaciones desarrolladas en torno a ella.

El recorrido comenzará con una presentación divulgativa de la historia del lienzo e incluirá un facsímil de la Sábana Santa a escala real, retroiluminado y acompañado de su negativo fotográfico. También contará con paneles informativos sobre su trayectoria histórica y los estudios médicos, forenses y científicos realizados a lo largo del tiempo.

La tecnología tendrá un papel destacado mediante recursos inmersivos de realidad virtual que permitirán al visitante acercarse a algunos de los episodios más significativos de la Pasión de Jesucristo.

La propuesta incorporará asimismo referencias a la cruz de madera y la corona de espinas, junto a obras del patrimonio de la propia parroquia mayor de San Pedro, como el Misterio del Sagrado Descendimiento, María Santísima de la Resignación y el Cristo del Perdón, una pieza anónima fechada aproximadamente en torno a 1500.

El punto culminante será la reconstrucción anatómica e hiperrealista del denominado Hombre de la Sábana Santa, realizada por el artista Álvaro Blanco tras más de quince años de investigación y trabajo. La figura, de 1,78 metros de altura y aproximadamente 75 kilos de peso, está elaborada con silicona, látex y pelo humano implantado a mano. En ella se representan los signos de la crucifixión, la flagelación y el martirio que, según la interpretación de la muestra, aparecen reflejados en el lienzo.

La muestra ha pasado por 15 sedes de tres continentes, con presencia en ciudades como Salamanca, Cádiz, Madrid, Barcelona, Milán, Miami y Luanda. Según los datos facilitados por la organización, ha superado las 500.000 visitas y ha generado más de 40 millones de impactos en redes sociales, con repercusión en más de 400 medios de comunicación.

Huelva se convertirá así en la decimosexta sede de un proyecto expositivo de alcance internacional que busca acercar al público una de las imágenes más estudiadas y debatidas de la historia, combinando recursos expositivos, investigación y representación artística en un entorno patrimonial singular. La venta de entradas para visitar 'The Mystery Man' ya está disponible a través de la página web oficial themysteryman.com .