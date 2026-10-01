La XXV Feria de la Tapa de Huelva vuelve a la plaza de las Monjas para celebrar sus bodas de plata

Inauguración de la 25 Feria de la Tapa de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Huelva ha inaugurado este jueves su vigésimo quinta Feria de la Tapa, que regresa de manera excepcional a la Plaza de las Monjas, el lugar donde comenzó esta cita gastronómica en 1997, para celebrar sus bodas de plata. Una conmemoración que se ha hecho patente con el homenaje y reconocimiento a Antonio Ponce y José Rivero, miembros de la Junta Directiva de la Federación Onubense de Empresarios que impulsó un evento pionero que ha llegado a la actualidad en "plena forma".

Según informa el Ayuntamiento en nota de prensa, hasta el próximo domingo, 4 de octubre, onubenses y visitantes podrán disfrutar de una feria que forma ya parte del calendario de la ciudad y que vuelve a convertir el centro de Huelva en punto de encuentro en torno a la gastronomía, el tapeo y la convivencia.

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha animado a onubenses y visitantes a disfrutar de una edición "muy especial" de una feria que "nació aquí, en la plaza de las Monjas, hace 25 años, y que hoy vuelve de manera excepcional a este lugar para celebrar sus bodas de plata".

La alcaldesa ha destacado que Huelva fue "pionera" y que, un cuarto de siglo después, la Feria de la Tapa es "una cita obligada para los onubenses y también para muchos visitantes que vienen a la ciudad a disfrutar de nuestra gastronomía, de nuestros productos y, sobre todo, de las personas que hacen posible que cada tapa y cada bocado sepan a Huelva".

Miranda ha agradecido el trabajo de Bareca, la FOE, Calles del Centro, Caja Rural del Sur, como patrocinador principal, y del resto de patrocinadores y colaboradores que hacen posible esta celebración, así como el esfuerzo de los establecimientos participantes. En este sentido, ha señalado que "ahora lo que toca es disfrutar", deseando que durante estos días "las calles se llenen de vida" y que la feria "beneficie a los bares y restaurantes, a los comercios y a la ciudad en general".

Por su parte, el presidente de la FOE, José Luis García-Palacios Álvarez, ha señalado que "celebrar veinticinco ediciones de la Feria de la Tapa, la más antigua de Andalucía en su género, constituye un motivo de orgullo para Huelva y para todo el tejido empresarial".

García-Palacios ha felicitado a Bareca, a las instituciones, "muy especialmente al Ayuntamiento de Huelva, que siempre ha apostado por esta feria", así como a las empresas, patrocinadores y, "especialmente", a los hosteleros y profesionales que "con su trabajo, creatividad y compromiso, han hecho posible que esta iniciativa pionera haya llegado hasta nuestros días plenamente consolidada".

El presidente de la FOE ha destacado asimismo que la Feria de la Tapa constituye "una magnífica demostración de la excelencia de Huelva", ya que las propuestas gastronómicas "son mucho más que una propuesta culinaria: son un escaparate de nuestros productos, de nuestra identidad y de la enorme capacidad de nuestras empresas".

García-Palacios ha aprovechado también para reivindicar las infraestructuras que necesita la provincia y unas comunicaciones e inversiones "acordes con su potencial". El presidente de Bareca, Rafael Acevedo, ha puesto el acento en las personas que han hecho posible llegar hasta esta vigesimoquinta edición. "Cumplir veinticinco ediciones nos emociona profundamente porque detrás de esta feria hay muchas historias de esfuerzo, ilusión y compañerismo", ha señalado, recordando a todos los hosteleros que han participado a lo largo de estos años y a quienes pusieron en marcha aquella primera edición.

Acevedo ha agradecido también "el cariño y la fidelidad de los onubenses", destacando que la ciudadanía "la ha hecho suya desde el primer día, llenándola de vida con su presencia, probando nuestras propuestas y acompañando siempre a la hostelería local".

En este sentido, ha subrayado el "significado especial" de regresar a la plaza de las Monjas, "el lugar donde comenzó todo en 1997", para "volver a los orígenes, recordar el camino recorrido y dar las gracias a quienes lo han hecho posible".

XXV EDICIÓN

La Feria de la Tapa mantiene así durante esta edición su vocación de encuentro en torno a la gastronomía onubense, con una oferta en la que todos los establecimientos participantes incorporan productos de la provincia. La celebración reúne a Asador La Bronce, Restaurante Juan Hormigo, Coma Tapas & Punto, Dgustate Bistro, Abacería La Abundancia, Bar Los Maestres, Zorro Viejo, Mariscos Carrillo, Jamones Tomás Castaño, Pastelería La Grosera, Bodegas del Socorro y Barra Central para bebidas.

A la propuesta gastronómica se suma una programación musical pensada para acompañar el ambiente de la feria durante las cuatro jornadas. Todos los días, de 17,30 a 20,30 horas, habrá animación con DJ, además de las actuaciones de Somos Noniná, el jueves 1; El Granuja y sus Majaras, el viernes 2; Marabuja, el sábado 3; y Barón Brandy, el domingo 4.

La vigésimo quinta Feria de la Tapa regresa a la Plaza de las Monjas de manera excepcional con motivo de su aniversario, recuperando el espacio donde comenzó su historia hace 25 años, mientras continúan las obras del futuro emplazamiento de la feria en la nueva Plaza Mayor, en el entorno del antiguo Mercado del Carmen.