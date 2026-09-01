Adjudicada la renovación de las instalaciones eléctricas de la antigua Escuela Oficial de Idiomas en Jerez (Cádiz)

Fachada de la antigua Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Taxdirt de Jerez de la Frontera (Cádiz) - GOOGLE MAPS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha adjudicado a la empresa Instalaciones Hispanova SLU el proyecto de renovación de las instalaciones eléctricas de la antigua Escuela Oficial de Idiomas, en la calle Taxdirt, un inmueble que el gobierno municipal pretende recuperar para su puesta en servicio como nuevo espacio público de carácter administrativo y comunitario.

En una nota, el teniente de alcaldesa de Servicios Públicos en Jerez, Jaime Espinar, ha destacado que esta actuación permitirá "seguir avanzando" en la recuperación de un edificio municipal que "llevaba años sin actividad", con el objetivo de incorporarlo nuevamente a la vida de la ciudad y dotarlo de una utilidad al servicio de la ciudadanía.

Los trabajos previstos en este inmueble incluyen la renovación completa de la instalación eléctrica de baja tensión en las dos plantas que lo conforman, incluyendo las actuaciones necesarias para adaptarlas a la normativa vigente y garantizar que el equipamiento pueda responder adecuadamente a los futuros usos previstos.

Espinar ha señalado que esta actuación permitirá avanzar en la puesta en valor de un equipamiento situado "en un enclave estratégico de la ciudad" y contribuir con ello a generar nueva actividad y "mayor dinamismo social en el entorno del barrio de Santiago y del conjunto del centro histórico".

Igualmente, ha enmarcado esta intervención dentro de la política municipal dirigida a recuperar edificios de titularidad pública que se encontraban cerrados, infrautilizados o sin una función definida, favoreciendo así su conservación y su incorporación progresiva a la red de equipamientos municipales.

En este sentido, ha recordado que desde el gobierno local se están llevando a cabo "importantes actuaciones" en edificios que forman parte del patrimonio municipal para evitar su deterioro y buscarles nuevos usos que respondan a las necesidades de los barrios, de los ciudadanos y de los servicios públicos.