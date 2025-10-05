La alcaldesa de Jerez asiste al estreno del documental de la Magna Mariana del año pasado

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José Garcia-Pelayo, en el estreno del documental 'La llena de Gracia'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha asistido al estreno de 'La llena de Gracia', un documental sobre la Magna Mariana que se ha celebrado el año pasado en la localidad gaditana. El estreno ha tenido lugar en el Teatro Villamarta, y el acto, organizado por la Unión de Hermandades, ha contado con la asistencia del director de la película, José Manuel Melero Daza; el presidente de la Unión de Hermandades, José Manuel García Cordero; los tenientes de alcaldesa, Agustín Muñoz, Jaime Espinar, Susana Sánchez Toro, Antonio Real e Ignacio Martínez, y el delegado de Cultura, Francisco Zurita.

La alcaldesa ha felicitado al director del film y a 'Handa Movies', la productora, "porque han sabido reflejar lo qué significó para la ciudad la celebración de la Magna Mariana en octubre del año pasado", según ha informado el Ayuntamiento De Jerez en una nota de prensa.

Para la primera edil, "la Magna Mariana ha sido una muestra impresionante de belleza cofradiera y del rico patrimonio sacro que atesoran nuestras hermandades" y esos aspectos, a juicio de García-Pelayo, "se ven reflejados en la película que además recoge los preparativos para este gran acontecimiento cofrade".

García-Pelayo ha recordado el éxito que supuso la celebración de la Magna "a pesar de que tuvimos que retrasarla una semana por las inclemencias meteorológicas fue todo un éxito de organización y participación", lo que demostró que Jerez "está a la altura cuando se trata de organizar grandes eventos".

La alcaldesa ha aprovechado la ocasión para referirse a la Magna como un "escaparate con una promoción impagable de la imagen de la ciudad". Y como "un éxito para el sector turístico de la ciudad", hechos y sensaciones que, según García-Pelayo, "las podemos volver a revivir con esta espectacular película realizada por José Manuel Melero".

La obra, de noventa y dos minutos de duración, cuenta con dirección de José Manuel Melero, de la productora jerezana 'Handa Movies' y recoge todo lo sucedido durante la jornada del 19 de octubre de 2024 así como lo acontecido durante los meses previos a esta fecha, "conformando una narración coral que expone tanto la preparación de la procesión, como las actividades paralelas organizadas en torno a esta celebración sin duda histórica".