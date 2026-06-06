La alcaldesa de Jerez (Cádiz) agradece a la Asociación de Donantes de Sangre su labor altruista

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, la Clausura de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación/Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del delegado de Salud, Tomás Sampalo, y junto al presidente de Asociación, José Lara Patiño, ha asistido este viernes a la Clausura de la XLIV Asamblea General Ordinaria de la Asociación/Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez que se ha celebrado en el Auditorio de Cajasol.

La alcaldesa ha destacado en su intervención su agradecimiento "por una forma de compromiso que salva vidas sin ruido y sin pedir nada a cambio". "Hoy reconocéis a quienes convierten un gesto sencillo en oportunidades de vida. Cada una de estas donaciones habla de una persona que decidió cuidar y salvar la vida de alguien a quien probablemente nunca conocerá", ha señalado.

García-Pelayo ha añadido que donar sangre "sigue siendo imprescindible porque solo puede obtenerse gracias a personas que donan de manera voluntaria, altruista y segura". "Hoy también es importante reconocer la trayectoria de vuestra Hermandad y valorar vuestro trabajo junto al Centro de Transfusión del SAS. Jerez se caracteriza como una ciudad que acompaña a sus colectivos y moviliza a su ciudadanía ante causas justas", ha subrayado.

La alcaldesa ha recordado también que en 2024 el Ayuntamiento de Jerez dedicó la rotonda 'Manos Salvavidas', junto al Hospital de Jerez, a todos los donantes de sangre, reconociendo públicamente la labor de la Hermandad. La Asociación/Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez es una entidad que promueve la donación altruista en Jerez junto al Centro de Transfusión del SAS.

En el transcurso de la Asamblea se ha reconocido a las personas que han realizado 25 donaciones desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2025 con la insignia de plata; con la insignia de oro a los que han realizado 50 donaciones; se ha reconocido como Grandes Donantes de Andalucía a los que han realizado 60 donaciones y como Gran Donante de España a los que han realizado 75 o más donaciones.

La Asociación fue constituida en 1974 y abarca donantes de Jerez, Chipiona, Sanlúcar, Trebujena y las poblaciones de la sierra de Cádiz. Hay 5.600 donantes vinculados a la entidad, 2.622 de ellos de Jerez, y 11.540 donaciones realizadas en 2025.

Los objetivos de la Hermandad de Donantes de Sangre de Jerez son garantizar el autoabastecimiento de sangre, conseguir que Jerez y su Comarca tengan siempre reservas suficientes de sangre y componentes sanguíneos para hospitales, promover la donación altruista y voluntaria, captar y fidelizar donantes de Cádiz e informar y sensibilizar.

La entidad colabora desde hace años con el Ayuntamiento en la celebración del Día Mundial del Donante, participando en las Ferias de la Salud y en las charlas-coloquios organizadas por el Servicio de Promoción de la Salud. Es Miembro activo de la Mesa de Coordinación de Colectivos de Salud.