La alcaldesa de Jerez (Cádiz) asegura que el polideportivo Kiko Narváez estará renovado el próximo año

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, visita las obras del polideportivo Kiko Narváez. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ DE LA FRONTERA

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 8 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada de miembros del Gobierno municipal, ha visitado las obras de reforma y renovación que se están realizando en el polideportivo Kiko Narváez, unos trabajos con los que el Gobierno municipal está abordando el compromiso "de ir mejorando y actualizando las instalaciones deportivas municipales de la ciudad".

Según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, el desarrollo de las obras del polideportivo Kiko Narváez "sigue su curso a buen ritm"" desde su inicio el pasado mes de mayo. Los trabajos tienen como objetivo eliminar los problemas de entrada de humedad por las cubiertas y por el suelo que se han ido detectando desde hace años en estas instalaciones de más de 25 años de antigüedad, así como para renovar y mejorar su funcionalidad y sus prestaciones.

La alcaldesa ha señalado "las deficiencias que venía presentando este pabellón polideportivo en el suelo y en las gradas", a causa del paso del tiempo y la entrada de la humedad y ha señalado que esta infraestructura municipal "no contaba con medidas de accesibilidad".

Asimismo, ha señalado que la obra "va avanzando" y que "en torno al final de este año este centro orientado a la práctica deportiva estará nuevamente funcionando con unas prestaciones mucho mejores y con la capacidad de dar cabida a la ciudadanía de forma accesible".

La primera edil ha agradecido a las entidades deportivas como el Club Voleibol Jerez y Gimnasia Rítmica, por sus demandas para que se arreglaran estas instalaciones, y a los colectivos vecinales de La Granja. Igualmente ha recordado que "el Gobierno municipal continúa adelante trabajando siempre por mejorar Jerez".

El proyecto de obras de reforma y renovación del polideportivo Kiko Narváez se adjudicó a la empresa Globalia Urbanismo Integral, S.L. por importe de 431.670,27 euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 6 meses. Prevé la eliminación de las humedades existentes y la renovación del actual tapete por una superficie de pavimento vinílico deportivo homologado para esta tipología de canchas de uso público y también de competición, además de otros trabajos de reforma y renovación de las infraestructuras y servicios existentes.

Igualmente, se procederá a la retirada del alicatado de algunos puntos de las instalaciones, ya que, debido a la humedad y a los impactos de la práctica deportiva, varios tramos se encuentran rotos y sin piezas cerámicas; igualmente, se prevé la retirada del graderío actual, metálico y articulado que se encuentra en mal estado y se sustituirá por una nueva grada de fábrica.

El proyecto contempla asimismo, la renovación de las cuatro puertas de emergencia existentes en la pista deportiva del pabellón, la mejora de las instalaciones de evacuación y protección existente en caso de incendios, y la adopción de medidas para el cumplimiento del Reglamento de Accesibilidad, como es la creación de un aseo para personas con movilidad reducida.

Además, se realizarán otras actuaciones de renovación y mantenimiento de las instalaciones, para lo cual se actuará en la mejora de puertas, marcos y ventanas exteriores de vestuarios y aseos, donde existen cristalerías rotas o ausentes. Se intervendrá igualmente en el hall de la entrada, donde existen desniveles en la solería y algunas placas rotas, y en el techo de la entrada, que presenta fisuras y huecos de un punto de luz ausente.

También se llevarán a cabo trabajos de fontanería para solventar algunas deficiencias y fallos de funcionamiento; se realizarán arreglos en algunas zonas de pladur deterioradas, y se renovará el alumbrado de aseos y vestuarios en mal estado, además de revisar el estado de los focos de las zonas deportivas.