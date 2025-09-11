Alcaldesa de Jerez (Cádiz) asegura que todos los centros públicos tendrán comedor en este nuevo curso

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el CEIP Montealegre para iniciar el curso escolar. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha subrayado este jueves que todos los centros educativos de la ciudad tendrán comedor escolar en este nuevo curso gracias a la colaboración con la Consejería y la Delegación Territorial de Educación.

Así lo ha expuesto en una visita al CEIP Montealegre y el colegio Jesús María El Cuco con motivo del inicio del curso, acompañada del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, y de la delegada municipal de Educación, Nela García, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

Sobre los comedores ha explicado que "a medida que vaya llegando todo el material, iremos montando la cocina aunque sea de manera provisional", hasta que las obras estén finalizadas, resaltando que "este curso los niños y niñas del Alcazaba y el Cervantes también tendrán comedor escolar".

Desde el CEIP Montealegre, la alcaldesa ha deseado un curso "muy provechoso" a toda la comunidad educativa de Jerez y ha dado las gracias al profesorado y a todos los profesionales, entidades y administraciones que hacen posible una labor docente "de calidad".

Además, ha dedicado palabras de buenos deseos para José Ángel Aparicio y Nela García, que inician este curso una nueva andadura como delegados territorial y municipal de Educación, respectivamente, y ha recordado la gestión de la anterior delegada territorial, Isabel Paredes, que dejó su cargo por motivos personales.

María José García-Pelayo ha expresado el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de la red de centros educativos y con la progresiva mejora de la calidad de la educación en la ciudad, destacándola como "prioridad" para su gobierno.

Es por eso que ha dado las gracias por su labor a la Delegación de Educación del Ayuntamiento, que "ha permitido afrontar el inicio de curso escolar con la mayor normalidad posible".

No obstante ha reconocido que "todavía estamos actuando en los distintos centros educativos públicos de Primaria, que son nuestra responsabilidad", y que el trabajo en materia educativa "nunca termina".

En este sentido, ha hecho referencia a la antigüedad de la mayor parte de los centros docentes de la ciudad y a las necesidades de reforma que ello supone. Como ejemplo de ello, ha mencionado que "sólo en el CEIP Montealegre se han realizado recientemente 46 actuaciones".

También ha recordado que desde el Ayuntamiento se trabaja en dos proyectos para dotar de sombra a los patios de recreo de los CEIP Pío XII y Gloria Fuertes y que los centros educativos de la zona oeste han sido incluidos para la petición de fondos europeos EDIL, que ya se van a resolver por parte del Gobierno de España.

Respecto al CEIP Montealegre, la alcaldesa ha señalado que este centro es "referente de educación de calidad", siendo el primero de la provincia en tener un aula de integración. Así, ha dicho que "se sigue percibiendo como un centro educativo que atiende con mucha calidad y con mucho cariño a los niños y niñas con necesidades educativas especiales".

El delegado territorial se ha unido a la alcaldesa en cuanto a los buenos deseos para el curso que acaba de comenzar, deseando al alumnado "un curso lleno de aprendizaje, de ilusión y de oportunidades", y destacando que se siente "lleno de satisfacción y orgullo por estar en mi ciudad para inaugurar el curso escolar como delegado territorial de educación".

José Ángel Aparicio ha destacado que este curso en la provincia de Cádiz cursarán estudios 4.100 alumnos menos y que "sin embargo se ha incrementado la plantilla de profesorado en 478 profesionales", porque "realmente hace falta más atención en ese colectivo que tenemos de alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales".

Ha destacado igualmente el programa de gratuidad de libros para las familias, que suponen más de ocho millones de euros de inversión para 129.000 alumnos de la provincia de Cádiz, y ha señalado que la Consejería de Educación ha destinado "más de nueve millones de euros" para ayudas a las familias para programas de comedores, actividades extraescolares y transporte escolar.

También se ha referido al plan 'Mejora tu Colegio', con 55 millones de euros para la climatización, de los que los centros de Jerez se van a beneficiar, tanto los colegios como los institutos. Aparicio ha recordado que "ya se han invertido 170 millones en la bioclimatización desde el año 2019".

Por su parte, la directora del CEIP Montealegre, Presentación Morales, ha dado las gracias a la alcaldesa y al delegado territorial por su visita en este inicio de curso y ha destacado que con "familias muy comprometidas, profesorado implicado, equipos directivos que siempre buscan la excelencia en sus centros y la necesaria colaboración de las instituciones, conseguiremos hacer que la escuela pública llegue al nivel de valor y de reconocimiento que realmente merece".