La alcaldesa de Jerez (Cádiz) asistirá a la bienvenida que los Reyes ofrecerán al Papa León XIV en Madrid

Archivo - La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo (1i), en una imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acudirá este fin de semana a Madrid para asistir a la recepción de bienvenida que los Reyes ofrecerán al Papa León XIV durante su visita a España, un viaje que le llevará también a Barcelona, Gran Canaria y Tenerife durante una semana.

"Estaré cerca del Sumo Pontífice y por supuesto pediré por nuestra ciudad, pediré por todos los jerezanos y jerezanas porque a la ciudad le vaya bien y, sobre todo, porque haya muchísima paz y salud y que cada uno de los jerezanos sea feliz en su vida", ha trasladado la alcaldesa en una nota del Ayuntamiento.

García-Pelayo, que representará a la ciudad en su condición de alcaldesa de Jerez y como presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), estará este sábado por la mañana en el Palacio Real, donde está prevista esta recepción del rey Felipe VI y Doña Letizia al pontífice.

El domingo, acudirá a la Santa Misa que se celebrará en la Plaza de Cibeles de Madrid, que se convertirá en uno de los actos más multitudinarios de la visita de León XIV.

La alcaldesa ha destacado el "orgullo" que le supone asistir a estos actos en representación de la ciudad y como presidenta de la FEMP, asegurando que "es un motivo de satisfacción poder estar con sus majestades los Reyes en el Palacio Real", en la comentada recepción.