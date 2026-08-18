La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca las actuaciones de climatizaciones en centros de barrio de la zona rural

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una visita al centro de barrio de Torremelgarejo, donde se está instalando un aire acondicionado para mejorar la climatización. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha visitado el centro de barrio de Torremelgarejo, donde se está instalando uno de los equipos de climatización, destacando que también se instalarán en otros puntos de la zona rural como Gibalbín, Las Tablas, Mesas de Asta, y Rajamancera.

Al respecto, el Ayuntamiento ha indicado en una nota que la Junta de Gobierno Local aprobó en julio la contratación del suministro e instalación de estos equipos así como la adjudicación a OHL Servicios-Ingesan SL la adquisición e instalación de los mismos.

En palabras de García-Pelayo, "parece mentira que en estos tiempos todavía haya centros de barrio de la zona rural que no contaban con aparatos de climatización", algo que "impedía en algunas ocasiones que los usuarios de estos centros pudieran llevar a cabo sus actividades en las mejores condiciones".

Como ha trasladado, son centros de barrio que tienen "una intensa programación" durante el invierno pero también en la época estival, con actividades dirigidas a la población infantil, juvenil y a las personas mayores.

De este modo, ha confirmado que están trabajando con los delegados de Alcaldía de las barridas rurales para conocer cuáles son sus necesidades y sus prioridades y poder acometer "cuanto antes" las distintas actuaciones que necesitan sus vecinos y vecinas.

Además, ha añadido que "estas últimas semanas" se están aprobando en Junta de Gobierno Local "numerosos proyectos del PFEA", financiados por la Diputación de Cádiz, y que van a permitir mejorar calles, alcorques y baches para hacer las calles y plazas "más accesibles", así como acometer arreglos en parques y jardines y en centros escolares.

"Este gobierno tiene el objetivo de que la zona rural tenga acceso a los mismos servicios que la zona urbana y que si se realizan actuaciones de mejora en la ciudad también se realicen en ELAs y barriadas rurales. Si en Jerez estamos inmersos en el plan de reasfaltado y en el plan de mejora del acerado, en la zona rural también llegarán estas actuaciones", ha aseverado la alcaldesa.

El objetivo de la instalación de estos aparatos de climatización es mejorar las condiciones de confort térmico, habitabilidad y eficiencia de los centros de barrio, posibilitando su utilización durante todo el año en condiciones adecuadas y especialmente durante el periodo estival en el que se celebran escuelas de verano, talleres y actividades de ocio y convivencia, constituyendo centros de encuentro y participación para la ciudadanía.

Las elevadas temperaturas registradas en los últimos años, unidas a la cada vez más frecuentes olas de calor, hacen "imprescindible" dotar a estas instalaciones de sistemas de climatización que permitan el normal desarrollo de las actividades programadas en condiciones adecuadas de seguridad, salubridad y confort, evitando que las condiciones térmicas limiten o impidan su utilización, ha apuntado el Ayuntamiento.