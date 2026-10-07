Más Madrid despliega una lona para recordar el "orgullo de Almeida de no hacer nada" para "regular" los alquileres

Lona desplegada en el balcón de Más Madrid en el Edificio de Grupos de la calle Mayor - MÁS MADRID

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Más Madrid ha desplegado este miércoles una lona desde los balcones de sus dependencias en el Edificio de Grupos de la calle Mayor para recordar el "orgullo de Almeida de no hacer nada" para "regular" el precio de los alquileres.

En concreto, la lona reproduce el intercambio en la red social 'X' en 2021. En aquella publicación, Más Madrid ironizaba sobre lo que haría José Luis Martínez-Almeida para regular los precios de los alquileres en la capital con una imagen en la que se leía 'NADA', a la que el regidor contestó con un "Exacto".

La formación ha explicado en un comunicado que esta acción se enmarca en un escenario en el que han estallado las movilizaciones por el derecho a la vivienda, como la acampada instalada en Sol, y busca denunciar que la crisis habitacional en la ciudad "no ha hecho más que empeorar", una situación de la que hace "responsable directo" al PP y sus políticas de vivienda "a la medida de fondos buitres y grandes especuladores".

Entre sus críticas, Más Madrid ha señalado la negativa del alcalde y de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a aplicar la Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas y frenar el incremento de los precios del alquiler.

También ha incidido en la "impunidad" de los pisos turísticos ilegales, el rechazo a reformular la operación Campamento para apostar por vivienda "100% pública" o el Plan Reside, al que califican como "Plan Expulsa".

Más Madrid ha recordado, además, su propuesta presentada en el Pleno municipal para rescatar las viviendas públicas vendidas durante el mandato de Ana Botella a un fondo de inversión, y ha censurado el rechazo de los 'populares' a apoyar las medidas de vivienda presentadas por el Gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados.

El despliegue de la lona se produce en la víspera de un Pleno extraordinario en Cibeles en el que el Gobierno de Almeida pretende aprobar nuevos planes especiales urbanísticos que van "en la dirección opuesta a las necesidades de vivienda de la ciudad", según ha señalado la formación liderada por Rita Maestre.