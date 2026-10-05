La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el "esfuerzo, trabajo y solidaridad" en una recepción a los Reyes Magos de 2027

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en una recepción oficial en el Ayuntamiento a las personas elegidas para encarnar a los Reyes Magos de Oriente este 2027. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha ofrecido este lunes una recepción oficial en el Ayuntamiento a las personas elegidas para encarnar a los Reyes Magos de Oriente este 2027, destacando de ellos la capacidad de "esfuerzo y trabajo y solidaridad" para asumir este encargo.

A esta recepción han asistido el empresario jerezano Alfredo Carrasco, que encarnará a Melchor; la profesora María del Carmen Tejero, hermana mayor de la Hermandad del Nazareno, que representará a Gaspar; y el empresario Joaquín Vallejo, hermano mayor de la Hermandad del Rocío, que será Baltasar en la próxima cabalgata del 5 de enero de 2027, como ha apuntado el Consistorio en una nota.

También ha participado en este acto Ángel Sáez, cofrade y ejecutivo, que fue designado como Cartero Real.

La alcaldesa ha señalado la importancia de esta designación para representar a los Reyes Magos de Oriente, destacando el significado que la Navidad tiene para Jerez y la forma "tan especial" en la que se vive.

En ese sentido, ha resaltado que este año "el Rey Melchor nos ha regalado un año muy especial" a través de la Capital Española de la Gastronomía 2026, que fue "fruto de años de trabajo" por parte de una industria que ha convertido a Jerez en "ciudad puntera y está dando tanto retorno económico que está generando empleo".

García-Pelayo ha dedicado unas palabras también a María del Carmen Tejero, el próximo rey Gaspar, resaltando de ella su dedicación como profesora y su papel en la Hermandad del Nazareno.

Sobre Joaquín Vallejo, quien representará a Baltasar, ha destacado que es "quien nos lleva hasta la aldea a ver a la Madre de Dios", pero que también representa a una empresa colaboradora de la Navidad en Jerez.

En este acto, también ha dedicado unas palabras al cofrade Ángel Sáez, de quien ha destacado su actividad en la Agrupación Parroquial Divina Pastora de San Dionisio.

Los Reyes Magos y el Cartero Real de Jerez 2027 han compartido sus primeras impresiones al ser designados para esta labor y han firmado en el Libro de Honor de la ciudad.

Alfredo Carrasco ha escrito que "la vocación de servicio de la hostelería se convierte ahora en magia, con el fin de llevar la ilusión a cada rincón de Jerez". María del Carmen Tejera, que "como decía Santa Rafaela María, sólo permanece el bien que se ha hecho, sembremos ilusión, dibujemos sonrisas en niños y mayores y hagamos el bien".

Joaquín Vallejo ha escrito que "en cada palabra, en cada gesto y en cada sonrisa sepamos transmitir a cada hogar y a cada corazón de Jerez la esperanza, la generosidad, la paz y la fuerza del amor de una nueva Navidad". Y Ángel Sáez se ha expresado "orgulloso y feliz" de ser Cartero Real y "de transmitir a los Reyes Magos las ilusiones y los sueños de todos los niños y niñas de Jerez".