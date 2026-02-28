La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el impacto en comercio y hostelería del primer 'Flamenco Street Market'

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en el 'Flamenco Street Market'. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha resaltado el impacto positivo que ha tenido en el comercio y la hostelería la celebración de la primera edición del 'Flamenco Street Market' este sábado.

Esta feria comercial de pequeño formato, englobada dentro la campaña 'Compra y saborea 100% Jerez' y desarrollada por el Departamento municipal de Comercio, ha transformado la calle Doña Blanca en un "escaparate inigualable", según la regidora, coincidiendo con el ecuador del Festival de Jerez.

Los dieciséis de stands que han estado presentes en 'Flamenco Street Market' pertenecen a las asociaciones Acoje, Asunico, Adecosur y Flamenca Unlimited y en sus expositores han podido dar visibilidad a productos y servicios relacionados con la moda flamenca.

Además, la alcaldesa ha agradecido la implicación del sector comercial en esta cita, mostrando su orgullo porque 'Flamenco Street Market' "ha demostrado ser una herramienta de promoción excepcional y hemos conseguido que el visitante y el ciudadano identifique el sello '100% Jerez' como garantía de calidad, profesionalidad y compromiso con nuestra economía local". Además, ha añadido que "de esta manera se fomenta la venta directa y se establecen contactos estratégicos con clientes internacionales".

La campaña 'Compra y saborea 100% Jerez', enfocada también a hacer un guiño a 'Jerez Capital Española de la Gastronomía', continuará activa durante el resto del festival de flamenco, ofreciendo material divulgativo y un código QR con toda la información sobre los establecimientos hosteleros y comercios adscritos, respaldados por las asociaciones ACAT, Acoje, Adecosur, Asunico, Hostelería de Jerez, Flamenco Unlimited y Horeca.