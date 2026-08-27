Alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca el "máximo histórico" de turistas hasta julio con más de 188.000 alojados

Archivo - Gente paseando por una de las calles del centro histórico de Jerez. - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 27 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha valorado "muy positivamente" el crecimiento que la ciudad ha experimentado hasta julio de 2026 en lo que se refiere a turistas alojados y pernoctaciones, con más de 188.000 viajeros acumulados, unos "resultados históricos" que son "una magnífica noticia para nuestra economía y demuestran la fortaleza de Jerez como destino turístico de primer nivel".

En una nota, el Ayuntamiento ha detallado que el período comprendido entre enero y julio de 2026 marca "un nuevo máximo histórico" de viajeros alojados en los establecimientos de la ciudad, con un total de 188.328 viajeros acumulados, según el informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) del mes de agosto, donde se ha alcanzado el dato más alto de toda la serie registrada entre 2005 y 2026.

Este dinamismo refleja un crecimiento del 15,3% respecto a 2025, lo que se traduce en 24.969 viajeros adicionales. Este repunte supone el segundo incremento interanual "más intenso de los últimos 22 años", evidenciando "una fuerte aceleración" de la demanda de alojamientos en la ciudad.

Al mismo tiempo, se ha destacado que Jerez ha batido su récord histórico de pernoctaciones, con 394.530 noches acumuladas durante los siete primeros meses del año, superando los cómputos previos a la pandemia por tercer año consecutivo y logrando un aumento del 1,2% frente al año anterior.

Con estas cifras de fondo, la alcaldesa de Jerez ha felicitado a toda la industria turística, así como a la ciudad en su conjunto, por "el extraordinario esfuerzo que nos ha llevado a batir todos los récords, alcanzando indicadores turísticos que muestran una radiografía de un destino en plena expansión".

Aunque la tasa de ocupación se ha situado en un 54,24% --lo que supone un descenso relativo del 8,8% frente a 2025--, este dato "no se corresponde con una pérdida de actividad, sino todo lo contrario".

Así, se ha señalado que la caída porcentual de la ocupación se explica por un aumento significativo de la capacidad hotelera disponible en la ciudad. En este contexto, se ha valorado el que Jerez "esté atrayendo a más visitantes y generar más pernoctaciones que nunca sobre una oferta de alojamiento considerablemente mayor".

En relación con este comportamiento, García-Pelayo ha destacado que su próximo "gran reto como ciudad" es "transformar este flujo imparable de visitantes en estancias más prolongadas que sigan generando riqueza, empleo y prosperidad para Jerez".

En cuanto al impacto en el mercado laboral, en función del datos del INE, la línea que traza el turismo actualmente se corresponde con un mercado laboral estable, ya que el empleo en el sector hotelero mantiene un nivel muy elevado, con una media de 486,86 trabajadores durante estos primeros siete meses del año, demostrando la solvente capacidad del sector para absorber los significativos incrementos de demanda turística.