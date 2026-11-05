La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca las medidas preventivas de limpieza de imbornales ante próximas lluvias

Operarios de Aquajerez en tareas de limpieza de imbornales. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha comprobado este jueves cómo continúan desarrollándose los trabajos de limpieza de las redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales en la ciudad, en la confluencia de las calles Juan Antonio Romero y Circo, unas tareas que se intensifican en esta época del año para prevenir la acumulación de grandes bolsas de agua en la red viaria ante las previsiones de lluvia para los próximos días.

En una nota, el Ayuntamiento ha indicado que estos trabajos se vienen desempeñando a través de Aquajerez, la empresa que gestiona el Servicio Municipal de Aguas, durante todo el año, sobre todo en las zonas más sensibles.

Al respecto, García-Pelayo ha destacado que este tipo de trabajos tienen carácter preventivo y la finalidad de que "Jerez esté mejor preparada frente a las lluvias", explicando que las tareas "empiezan a pie de calle, con la limpieza y el mantenimiento de los imbornales, pero también requieren planificación, inversión y grandes actuaciones".

En este sentido, ha señalado que el Ayuntamiento está trabajando "en varios frentes", combinando el trabajo diario de los servicios públicos con la implementación de grandes infraestructuras hidráulicas para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad.

En concreto, el Ayuntamiento, además de realizar la limpieza de imbornales en puntos como El Portal, la zona sur, barriada España y calle Porvera, que se han abordado últimamente, está construyendo nuevos colectores como el de La Granja e impulsando nuevos proyectos de colectores en zonas como Cerrofruto y San Enrique. A esto se suma la limpieza del río Guadalete, canales y arroyos que se está realizando.

"La prevención no empieza cuando llueve y aunque sabemos que queda mucho por hacer, estamos actuando, invirtiendo, anticipándonos y trabajando todos los días", ha aseverado la alcaldesa.

Según se ha apuntado, Aquajerez viene desarrollando un continuo programa de limpieza de redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales para preservar su mantenimiento en toda la ciudad, evitando que la acumulación de suciedad, hojas y residuos obstruyan los sistemas de drenaje de las calles y permitiendo que el sistema de alcantarillado funcione de manera eficiente, facilitando la evacuación del agua.

En estos días se han incentivado los trabajos de limpieza en puntos de la ciudad como las barriadas La Constancia y La Unión, el Polígono Industrial El Portal o la calle Almocadén, entre otras.

Este verano se ha desarrollado un continuo trabajo con el fin de tener actualizado el mantenimiento de las redes llegado este momento, en que se anuncian previsiones de fuertes lluvias.

En los últimos meses se han limpiado las redes de saneamiento, alcantarillado e imbornales de puntos como plaza Esteve, calles Ávila y Guadalete, avenida Canto Ropero, barriadas La Liberación, Zafer, La Asunción y San Benito, avenidas de Europa y Lola Flores, El Retiro, calle Guadalete, Torrelobatón, Las Delicias, barriada El Rocío y su entorno y La Barca de La Florida, entre otros puntos del municipio.

Este trabajo de mantenimiento de los sistemas de drenaje de las calles de Jerez se realiza constantemente y de forma continuada, rotando la atención y las labores de limpieza por los distintos sectores, teniendo en cuenta que, en conjunto, Aquajerez actúa en los 728 kilómetros de red de saneamiento de la ciudad y en 31.139 imbornales.