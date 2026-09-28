La alcaldesa de Jerez (Cádiz) destaca la puesta en marcha de un curso superior de sumiller profesional

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la presentación en el Consejo Regulador del Vino de un curso superior de sumiller profesional. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido este lunes a la presentación en el Consejo Regulador del Vino de un curso superior de sumiller profesional, destacando la puesta en marcha de una formación que es "una herramienta imprescindible" para la especialización y para impulsar "la excelencia" en todos los sectores relacionados con la promoción de la cultura del vino.

La convocatoria ha contado con la presencia del presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, el director del Instituto Galego Do Viño, Xoan Cannas, el presidente de Hostelería de Jerez, Alfredo Carrasco, y los representantes de Albariza en las Venas, Rocío Benito y Juan Carlos Carrasco, impulsores de esta iniciativa formativa, que se impartirá en Jerez desde este mes de octubre hasta el mes mayo.

En una nota, el Ayuntamiento de Jerez ha apuntado que colabora, junto con la Diputación de Cádiz, con diferentes becas de participación para este máster intensivo, que pivotará en torno a la cultura y las experiencias vinculadas al mundo del vino.

María José García-Pelayo ha destacado que este curso "importa a nuestra tierra una experiencia que funciona", como es la iniciativa del Instituto Galego Do Viño, ya que tanto los implicados como los docentes, como la industria turística "nos garantizan que funciona".

La hostelería, según ha continuado, "no es trasladar una bandeja o servir una copa de vino, sino que hay que saber hacerlo y hacerlo con amor". Al respecto, ha explicado que con esta formación se va a posibilitar "la profesionalización de la hostelería", además de enseñar "cómo contar nuestros vinos, cómo maridarlos y, en conjunto, cómo comunicar nuestra tierra".

Sobre el apoyo a este máster, ha asegurado que el Ayuntamiento "no podía mirar hacia otro lado", como tampoco podía hacerlo la Diputación, argumentando que, "si queremos tener los mejores, tenemos que colaborar, y vamos a hacerlo con unas becas, que son un simple gesto, para el retorno tan importante que va a tener esta formación para nuestra tierra".

También ha recordado que el Consejo Regulador lleva más de dos décadas formando a profesionales del vino y a "enamorados" del sector, y que "hace muy poco tiempo" se inauguró el Aula Enogastronómica, de la mano también de la Diputación.

"La Casa del Vino, se convierte también en la Universidad del Vino, porque si queremos ser los mejores, tenemos que formar a los mejores", ha afirmado.

El presidente del Consejo Regulador, César Saldaña, ha coincidido en la importancia de la formación, manifestando que la profesionalización del sector es "extremadamente importante", y abundando en que "el vino de Jerez requiere de la formación de los profesionales, particularmente de la hostelería". Es por eso que ha considerado esto "una ocasión importante", sobre todo al ir de la mano de personas "que tienen mucha experiencia en la formación", como es el Instituto Galego Do Viño, con unos niveles de capacitación "realmente importantes".

Juan Carlos Carrasco, de Albariza en las Venas, ha destacado "la ilusión" de poder presentar este curso después de dos años de trabajo, señalando que desde Albariza en las Venas se dedican a la comunicación del vino.

"Hace un par de años fuimos a Galicia a dar unas clases sobre los vinos de Andalucía en el Instituto Galego Do Viño y nos quedamos alucinados con su buen hacer y con los 15 años que llevaban lanzando profesionales formados al sector. Desde entonces hemos estado trabajando para intentar traer esa formación a Jerez", ha explicado.

Por su parte, Rocío Benito, ha destacado la importancia de que el Consejo Regulador "permita establecer este puente de comunicación", señalando que "muchas veces hay un mundo entre los vinos de Jerez y la juventud" y que "estos puentes son muy importantes para que esta distancia sea más corta y el mundo del vino sea más accesible para la juventud".

El director del Instituto Galego Do Viño, Xoan Cannas, ha destacado que en Jerez han tenido una bienvenida "maravillosa" por parte de todos los agentes que conforman el escenario del vino en esta comunidad, añadiendo que "vamos un poco más allá de lo que es una vocación académica". "Somos una pequeña entidad educativa que nos dedicamos también a la difusión de la cultura del vino, no solo dentro de un aula, sino ser capaces de generar una comunidad alrededor del vino", ha comentado, apuntando que su trabajo ha sido "riguroso, constante y transformador y ha impactado en todo lo que es la cadena de valor del sector vitivinícola".

Alfredo Carrasco, como representante del sector hostelero, ha recordado cómo la asociación Hostelería de Jerez "se había dejado contagiar por la pasión de Albariza en las Venas desde el inicio de un camino complicado", apoyando desde el primer momento la idea y colaborando en el contacto con las administraciones, tanto Ayuntamiento como Diputación. Así, ha recordado que "un gran porcentaje de personas empieza a trabajar en hostelería, y después se forma", y que eso "está cambiando, pero tenemos que acelerarlo".

"Necesitamos a gente que se enamore de la hostelería, se requieren una serie de conocimientos cada vez mayor, y nosotros siempre vamos a apostar por la formación", ha concluido.