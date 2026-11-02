La alcaldesa de Jerez (Cádiz) felicita al autor Ricardo Gil por la exposición 'Sagrada' inaugurada en Los Claustros

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo durante su visita a la exposición. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

SEVILLA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, ha asistido en los Claustros de Santo Domingo, a la inauguración de la muestra de pintura 'Sagrada', del autor Ricardo Gil, una colección de 23 obras realizadas al óleo sobre lienzo, que propone una mirada íntima y simbólica a la devoción rociera. Al acto de inauguración de la exposición asistieron igualmente Joaquín Vallejo Cabrera, Hermano Mayor del Rocío, y varios miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad, así como el propio autor de la muestra.

Tal y como ha asegurado el Consistorio en una nota de prensa, la alcaldesa ha felicitado a Ricardo Gil por su obra y a la Hermandad del Rocío de Jerez por la acogida que ha ofrecido a esta muestra. María José García-Pelayo ha puesto en valor el talento y la creación artística del autor que evoca en esta exposición tiempos pasados, reinterpretando antiguas fotografías, retratos de personas devotas de la Virgen y momentos cotidianos, instantes y gestos anónimos se presentan como metáfora del pasado, de la herencia y de la tradición.

La alcaldesa también ha subrayado la importancia de la agenda cultural de la ciudad, la programación de los espacios culturales municipales y ha reivindicado el valor del diálogo entre la tradición y su interpretación contemporánea. En las obras de esta exposición conviven técnicas de pintura naturalista, una paleta predominantemente en blanco y negro y un amarillo intenso que identifica los elementos asociados a lo divino.

El concepto de la muestra se basa en la memoria visual de Almonte, en la transmisión intergeneracional, el protagonismo del pueblo y sus mayores, la devoción popular, el paisaje emocional de los traslados y la representación de la Virgen del Rocío.

Ricardo Gil Lozano (Sevilla, 1996) es graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla. Desarrolla una obra figurativa mediante óleo y técnicas mixtas, con especial presencia de la pintura sacra y la cartelería artística. La exposición 'Sagrada' puede visitarse hasta el 21 de noviembre en la galería de la primera planta de los Claustros de Santo Domingo, de martes a viernes de 10,30 a 13,30 y de 18,00 a 21,00 horas. Los sábados permanecerá abierta de 10,00 a 13,45 horas, mientras que los domingos, festivos y lunes estará cerrada al público.