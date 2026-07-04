La alcaldesa de Jerez (Cádiz) inaugura el paseo Periodista Manuel Molina Rosado frente a la urbanización Renfurbis

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, en la inauguración del paseo Periodista Manuel Molina Rosado. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo ha inaugurado el paseo 'Periodista Manuel Molina Rosado' en memoria del comunicador jerezano, fallecido en 2015 de forma repentina a la edad de 44 años, en compañía de miembros de la Corporación Municipal, de la Asociación de la Prensa de Jerez (APJ), de diferentes colectivos sociales y vecinales y de familiares y amigos del homenajeado.

El espacio urbano que la ciudad ha dedicado a este periodista está localizado frente a la urbanización Renfurbis, muy cerca de la calle Oso, donde estuvo durante muchos años la redacción de 'Jerez Información', medio de comunicación en el que Manuel Molina Rosado desarrolló una etapa importante de su trayectoria laboral. Se trata de una zona peatonal y ajardinada que discurre paralela a la Avenida de la Paz, bajo el puente de Renfe, según ha precisado el Consistorio jerezano en una nota.

Este nombramiento responde a una propuesta de la Asociación de la Prensa de Jerez trasladada a Alcaldía en junio de 2025 de manera institucional, por lo que la alcaldesa ha destacado el "especial valor" que supone que los propios compañeros de profesión hayan sido los impulsores de esta iniciativa y que tras doce años después de su muerte aún se le recuerde con tanto cariño.

Asimismo, la alcaldesa ha destacado que "cuando a alguien se le mantiene en el recuerdo de alguna manera se le mantiene vivo. Nosotros como ciudad queremos tener también vivo a Manolo Molina dedicándole este Paseo, una iniciativa que surge de la Asociación de la Prensa y de sus compañeros y compañeras y eso es lo que la hace grande. Y Jerez tiene que estar a la altura, Jerez dedica su espacio público, sus calles, sus plazas a todas las personas e instituciones que han hecho o hacen algo importante por la ciudad".

"Jerez se construye desde el esfuerzo de la buena gente, de los profesionales, de los que aman profundamente a Jerez, reconociendo el esfuerzo de todas aquellas personas que han hecho posible que Jerez sea lo que es hoy. Hay que seguir este camino de dar gracias por su generosidad a la buena gente de Jerez. Con este acto no sólo reconocemos hoy a Manolo Molina sino que le hacemos parte de la historia de esta ciudad", ha apostillado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa, Javier Benítez, que ha indicado que la iniciativa surgió en el mandato de la periodista Roxana Sáez, ha agradecido la predisposición del Ayuntamiento, especialmente de la alcaldesa y del teniente de alcaldesa, Agustín Muñoz.

"Hay pocas personas que quisieran más a Jerez que el periodista Manolo Molina, se pateaba la ciudad y esta zona para él era el principio del centro. Y no hay nada más grande que una persona que quiere tanto a su tierra aparezca para siempre en su callejero, con su nombre y con su oficio porque Molina era un periodista de oficio", ha añadido.

Asimismo, Benítez ha indicado la carrera profesional de Manuel Molina y ha contado algunas anécdotas como su miedo a volar, señalando igualmente que hablaba no sólo en calidad de presidente de la APJ sino como amigo de Manuel Molina.

En nombre de la familia, ha intervenido la hermana de Manuel Molina, Nuria, quien ha señalado que "nos emociona profundamente ver aquí a tanta gente y en nombre de toda la familia queremos expresarles nuestro agradecimiento al Ayuntamiento y a la Asociación de la Prensa por hacerle posible que este Paseo lleve el nombre de mi hermano. Agradecemos las horas dedicación y de trabajo para que este acto se haya podido realizar y por mantener a nuestro hermano en el recuerdo".

UN COMUNICADOR POLIFACÉTICO

En contexto, la carrera profesional de Manuel Molina Rosado abarcó múltiples medios e iniciativas. Comenzó su andadura periodística en la radio, vinculado a la emisora local 'Los 40 Principales' de 'Radio Jerez'. Posteriormente, continuó su labor desempeñando tareas informativas en 'Onda Cero'. Trabajó en el periódico 'Jerez Información', donde se especializó en la cobertura de información económica y del sector bodeguero.

Además, fue corresponsal de la Agencia EFE y ejerció como director del gabinete de comunicación de la asociación agraria Asaja. Tras su etapa en Asaja, emprendió un nuevo camino fundando 'Índice Comunicación'. A través de esta empresa, editó publicaciones especializadas como 'La Gran Guía de Jerez' y la revista 'Boda & Vida'.

Más allá del periodismo tradicional, asesoró a diversos negocios de hostelería y contribuyó activamente a dar visibilidad a los espacios gastronómicos locales. En su faceta más personal y cofrade, como hermano de la Borriquita desde la niñez, colaboró de manera totalmente desinteresada en el diseño y la edición del boletín de la hermandad 'Entre Palmas y Olivos'.