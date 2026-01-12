La alcaldesa de Jerez (Cádiz) presenta el proyecto de urbanización de la Hijuela de La Marquesa

María José García-Pelayo, en la Hijuela de La Marquesa. - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, acompañada del teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, ha presentado el proyecto de urbanización de un tramo de la Hijuela de La Marquesa, que el Ayuntamiento va a realizar entre las barriadas El Pinar, La Pita y la avenida Juan Carlos I, para acondicionar la zona y regularizar el aparcamiento.

Según ha explicado el Ayuntamiento en un nota, la zona sobre la que se ejecutará este proyecto, de unos 320 metros y anexa al parque de La Marquesa, se encuentra actualmente sin urbanizar por haber estado condicionada por la existencia de un canal de riego en el subsuelo, que actualmente ya se encuentra en desuso y fuera de servicio. Dicho terreno se encuentra en estado baldío, siendo utilizado actualmente como aparcamiento por los vecinos.

El proyecto consiste en la ejecución de un nuevo vial con aparcamientos en línea y en batería y su correspondiente acerado con una franja ajardinada. La inversión que realizará el Ayuntamiento asciende a 548.198 euros y se financiarán con patrimonio municipal de suelo.

La alcaldesa ha agradecido a los vecinos su esfuerzo destinados a hacer realidad este proyecto y ha explicado que hasta ahora no ha sido posible dar respuesta a tantos años de reivindicaciones "porque la titularidad del suelo era de Confederación Hidrográfica y ha sido costoso tramitar la cesión".

Asimismo, ha resaltado que con esta intervención se van a generar unas 100 plazas de aparcamiento aproximadamente, tanto en batería como en línea y que va permitir que este espacio público se pueda regenerar, que las viviendas se revaloricen y facilitar la movilidad y la seguridad vial con pasos de peatones elevados.

Ha explicado además que se van a desarrollar otras mejoras, "como la sustitución del alumbrado actual por otro más sostenible y se hará un estudio de la situación en la que se encuentra el arbolado, se cuidará la zona ajardinada y se adaptará el saneamiento para el drenaje del agua pluvial". Igualmente, la alcaldesa ha señalado que en esta zona también se realizará el parque infantil de La Pita.

María José García-Pelayo ha recordado que, además de este centenar de plazas de aparcamiento en la Hijuela de La Marquesa, el Ayuntamiento también está haciendo aparcamientos en otras zonas de la ciudad, como en el antiguo Taller de Fiestas, en el antiguo Elefante Azul de La Plata, en la avenida Mallorca y en las zonas del Almendral, Montealto y La Granja.