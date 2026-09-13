La alcaldesa de Jerez (Cádiz) recibe a la nueva Junta de Gobierno de la Unión de Hermandades y ofrece colaboración

Reunión de la alcaldesa de Jerez con la nueva Junta de Gobierno - AYUNTAMIENTO DE JEREZ

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, acompañada por el teniente de alcaldesa de Coordinación de Servicios Públicos, Jaime Espinar, y el delegado de Cultura y Fiestas, Francisco Zurita, ha recibido a la nueva de Junta de Gobierno de la Unión de Hermandades, encabezada por su presidente Froilán Solís.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, la alcaldesa ha reiterado su felicitación a la nueva junta de Gobierno, que salió elegida en las elecciones que se celebraron el pasado mes de julio, y ha puesto a disposición de la Unión de Hermandades toda la colaboración municipal.

García-Pelayo también ha señalado que la propuesta de estos cuatro años de la Unión de Hermandades es "un proyecto sustentado en la escucha, el diálogo y el servicio a las hermandades, con un equipo con experiencia y sobradamente preparado".

El programa con el que se presentó la nueva junta de Gobierno sitúa a las hermandades como el eje central de la acción del Consejo, al entender que constituyen la verdadera razón de ser de la institución, según ha destacado el Gobierno local.

En materia de Semana Santa, se plantea una coordinación permanente de horarios e itinerarios, escuchando especialmente a los diputados mayores de gobierno, así como una mejora progresiva de la Carrera Oficial y el refuerzo de la figura de los delegados de día. Además, contempla estudiar el modelo de Carrera Oficial si así lo estiman oportuno los hermanos mayores.